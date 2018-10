Bevilger mer penger til ny plattform for helseanalyse

Pengene kommer i tillegg til de 50 millionene som allerede er vedtatt videreført til utviklingen av den nye plattformen, skriver Dagens Medisin.

– Vi bruker helsedata for forbedring av helsetjenesten. I dag tar det for lang tid fra nye data rapporteres inn til ulike registre, til dataene er tilgjengelig for forskere og andre og vi kan dra nytte av dem, sier helseminister Bent Høie (H). Høie sier den nye plattformen vil være viktig for pasienten, for behandlingen og for pasientsikkerheten.

– I dag bruker forskere og andre mye tid og ressurser på å samle inn helsedata. Det er for komplisert og tidkrevende å få tilgang til alle de gode helsedataene vi har her i landet, sier regjeringskollega Iselin Nybø (V), som er statsråd for forskning og høyere utdanning.

Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister er noen av datakildene det er tenkt å hente opplysninger fra til den nye analyseplattformen. I tillegg til helsetjenesten og utdanningssektoren, er det tenkt at plattformen kan være et verktøy for fremtidig næringsutvikling.

