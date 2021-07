Biden vil gi Putin klar beskjed om løsepengevirus

Angrepene, der bedrifter mister tilgang til egne data fram til de betaler løsepenger, setter Biden på en vanskelig prøve. Han må balansere løftet om å svare kontant på nettangrep med målet om å bygge et stabilt forhold til Russland.

Det er ingen enkle løsninger på trusselen fra løsepengevirus, som den siste tiden har blitt en alvorlig trussel mot rikets sikkerhet. Russiske gjenger har angrepet infrastruktur og presset store bedrifter.

Det hvite hus sier skadene etter det siste angrepet – som kan ha rammet opp mot 1500 bedrifter over hele verden, inkludert svenske Coop – ser ut til å ha ført til mindre skader, men netteksperter sier opplysningene om angrepet fortsatt er ufullstendige. Hackerne benyttet en svakhet i programvaren til et amerikansk firma med en fyldig kundeliste.

Angrepet skjedde bare få uker etter at Biden sa til Putin at USA er i ferd med å miste tålmodigheten med russiske angrep. Samtidig er det vanskelig å legge press på russiske myndigheter, og straffereaksjoner kan bli besvart med tilsvarende tiltak fra russisk side og gjøre forholdet mellom de to atommaktene mer anstrengt.