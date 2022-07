Biden vil subsidiere produksjon av databrikker i USA

– USA oppfant databrikkene, men gjennom årene har vi latt produksjonen av disse brikkene flytte seg til andre land. USA må være verdensledende i produksjonen, sa Biden i et møte om støttepakken mandag.

Støttepakken på 52 milliarder dollar, omtrent 510 milliarder kroner, skal gjøre USA mindre avhengig av å importere de viktige databrikkene, som er helt sentrale dagens i teknologi, blant annet i den blomstrende elbilindustrien.

Handelsminister Gina Raimondo understreket at amerikanske importører er helt avhengige av Taiwan for leveranser disse brikkene, og advarte om at USA allerede har havnet bakpå.

– Det er ikke mulig å ha en sterk økonomi og være et sterkt land dersom vi ikke lager ting i USA, sa Raimondo.