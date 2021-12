Bildegjenkjenning og overvåking skal bremse pandemien

Sør-Korea er i ferd med å rulle ut et pilot-prosjekt for å bruke ansiktsgjenkjenning og tusenvis av overvåkingskameraer for å følge bevegelsene til enkelt-personer smittet av Covid 19.

Det melder Reuters.

Det er opposisjonspolitiker Park Dae-chul ved parlamentet som har delt planen med Reuters. Han er svært kritisk til prosjektet, som skal på lufta i januar i en by i utkanten av Seoul-området. Byen har over 800.000 innbyggere.

Mer enn 10.000 kameraer

Bilder fra mer enn 10.000 overvåkingskameraer skal analyseres av KI-algoritmer basert på ansiktsgjenkjenning, og følge enkeltpersoner gjennom byen.

Sør Korea har allerede på plass en ganske omfattende overvåking for å spore smittetilfeller. De samler og benytter både telefon-data, kredittkortbruk og opptak fra overvåkingskamera.

Det smittesporingsteamet tidligere kunne bruke timevis på å gå igjennom videomateriale manuelt, blir det nå lettere å følge smittede gjennom byen, og se hvem de traff, hvem de snakket med, hvilke butikker de var innom og om de hadde på seg munnbind eller ikke.

Arbeidet er ofte basert på smittedes egne fortellinger om hva de har gjort de siste dagene, som kan være løgnaktige, står det i planen Reuters har fått se.

Ved hjelp av KI og bildegjenkjennings-teknologi, kan arbeidet skje på et blunk, mener de Sør-koreanske myndighetene, som tror prosjektet kan lette arbeidet for smittesporings-teamene.

Sør-Korea er ikke de eneste som har rullet ut store eksperimenter med ansiktsgjenkjenning for å spore covid-19, også Kina, Russland og USA har testet ut teknologien.

Ny-totalitarisme

Selv om det har vært støtte til prosjektet, har menneskerettsaktivister og enkelte jurister utrykt bekymring. De frykter regjeringen vil misbruke muligheten, og benytte verktøyene til overvåking og kontroll langt utover det som er lovlig for å få kontroll på pandemien.

– Regjeringens plan om å bli en Big Brother under påskudd av Covid er en nytotalitær idé, sier opposisjonspolitiker Park Dae-chul til Reuters.

Han ser det som svært problematisk at myndighetene vil bruke overvåking uten samtykke fra befolkningen.

Myndighetene svarer at det ikke er noen brudd på personvernet, siden de pixelerer personer som ikke er del av undersøkelsene, og at bruken er lovlig innenfor reglene for pandemi-håndtering.