Bildeserie: Se høydepunktene fra verdens største teknologifestival

Dette er et kombinert AR/VR-spill fra Accenture. Én spiller har en iPad. Når denne pekes mot et fysisk bord, dukker det opp et landskapskart med ulike mineraler. Denne personen viser en person med VR-briller hvor vedkommende skal forflytte seg for å finne mineraler.

Foto: Erlend Tangeraas Lygre