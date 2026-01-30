Bill Gates om USAs bruk av teknologi mot Europa: – Inntil nylig var jeg sikker på at det ikke ville skje

Jeg tror ikke det – men jeg er ikke lenger sikker. Om tre år vil jeg nok være sikker igjen.

Omtrent sånn kan man oppsummere hva Microsoft-grunnlegger Bill Gates, etter en del unnvikende manøvre, svarer på et spørsmål i det svenske talkshowet Skavlan & Sverige om hvorvidt man kan se for seg at USA kunne finne på å stenge europeiske lands tilgang til tjenester fra for eksempel Microsoft.

Bill Gates var gjest i programmet under et nylig besøk i Sverige, og hans første svar var at han ikke tror en slik nedstengning vil være en mulighet.

Om tre år ...

– Jeg har sagt til administrasjonen at hvis man vil at teknologiselskapene skal vokse, må man ikke være hard mot Europa med tollsatser. Tvert imot bør man gjøre det klart for Europa at disse tjenestene er pålitelige og ikke vil bli avbrutt.

Skal man tro Bill Gates’ svar, har han imidlertid ikke møtt særlig stor forståelse for dette synspunktet i Trump-administrasjonen. For på et oppfølgende spørsmål om muligheten for en amerikansk nedstengning av tjenester i Europa, svarer han:

– Inntil nylig var jeg sikker på at det ikke ville skje. Og jeg tror at om tre år vil jeg føle den samme sikkerheten igjen, sier han, med en tydelig hentydning til utløpsdatoen for Donald Trumps andre presidentperiode.

Økende europeisk bekymring

Uttalelsen fra Microsoft-grunnleggeren kommer midt i en økende europeisk bekymring for at avhengigheten av amerikansk teknologi i alle deler av samfunnet kan bli brukt mot oss – med påfølgende forsøk på å redusere avhengigheten.

For eksempel har en gruppe medlemmer av Europaparlamentet nylig krevd at parlamentet skal slutte å bruke tjenester fra amerikanske teknologigiganter, særlig Microsofts 365-sky.

Larvik kommune «klipper snora» til Officepakken i kommunens saks- og arkivsystem og sikter mot digital selvbestemmelse, har Digi nylig fortalt.

Og Norkart, som er en stor leverandør til det offentlige med 300 kommuner på kundelisten, har erstattet mange av Azure-tjenestene sine med åpen kildekode-alternativer, ifølge administrerende direktør Leif Arne Brandsæter.

I Danmark tester blant annet Digitaliseringsdepartementet åpen kildekode-alternativer til Microsofts kontorprogrammer. Og nå har landets nest største kommune, Aarhus, droppet Microsoft som skyleverandør på grunn av Trump.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.