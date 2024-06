Billion-marked venter på teleoperatørene

Det var under konferansen DTW24 Ignite i København at Wijayasuriya pekte på et marked i å gå fra å koble opp folk til nettet, til å utvikle og tilby et bredt spekter av digitale tjenester. Han mener det er en kollektiv pott på rundt 1 billion dollar, altså 10,6 billioner kroner, eller 10.600 milliarder kroner.

Nettstedet Telecom TV skriver at Axiatas telekom-direktør fra scenen minnet deltakerne om at profitabel omsetning er vanskelig å få til for tiden. Han la skylda delvis på teleoperatørene selv for dårlige resultater.

Må sy sammen nettverkene

Wijayasuriya mener kundene ønsker å kjøpe tjenester på en annen måte nå enn før. Og han mener dette tilleggsmarkedet er på nevnte 10,6 billioner kroner årlig. Utfordringen er at teleoperatører må skape systemer der utviklere får tilgang til nettverkene via API-er, altså «application programmable interfaces».

Axiata-direktøren fortalte at de har 100 API-er tilgjengelig for utviklere, men at det ikke er nok. Bransjen trenger også å snakke med hyperskalerne og tilby enkle koblinger til alle i økosystemet, inkludert andre teleoperatører. Han understreket at teleoperatørene må se hverandre som partnere, ikke konkurrenter. Hvis ikke, kan bransjen glemme den dollar-billionen.

En utfordring han pekte på, er at markedet er globalt, mens teleoperatørene er lokale. Dermed trengs noe som syr sammen nettverkene, en føderasjon av mikrotjenester globalt.