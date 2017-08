Bitcoin splittet i to

Bitcoin-miljøet har ikke klart å komme frem til en løsning som sørget for å bevare én bitcoin-valuta.

Valutaen er nå splittet i to, henholdsvis bitcoin og bitcoin cash.

Den første bitcoin cash har blitt utvinnett. Det skjedde seks timer etter blokk 478,558, som på forhånd var planlagt å bli starten på splittelsen.

Prisen på bitcoin - den «gamle» valutaen - ser ikke ut til å ha falt som følge av splittelsen.

Brukere som allerede har bitcoin har mulighet til å skaffe et tilsvarende antall bitcoin cash. Verdien på bitcoin cash er i skrivende stund på 407 dollar og stigende.

Børser som Kraken og Bitfinex støtter den nye valutaen. Giganten Coinbase hadde onsdag morgen ikke lagt inn støtte.

Forbedring i koden

I juli skrev vi om endringene som potensielt kunne føre til en splittelse av valutaen. Disse skulle blant annet gjøre valutaen raskere og enklere å oppdatere.

En av endringene, Segwit2x, medførte en såkalt «hard fork» som ville splitte valutaen i to. Den nye valutaen ville kreve bred omfavnelse i miljøet for å ta over etter bitcoin.

Forrige måned meldte vi at rundt 35 prosent av miljøet stilte seg bak oppdateringen, og det ble varslet boikott mot brukere som ikke gjorde det.

– Vi har ikke så mange erfaringer med en splitt i kryptovaluta, annet enn da det ble avdekket en svakhet i Ethereum-koden koden til den populære appen DAO. Ethereum ble så rullet tilbake til før svakheten. Det skapte en splitt som gjorde at vi fikk Ethereum Classic og Ethereum, sa analytiker Torbjørn Bull Jenssen i Menom Economics til digi.no.