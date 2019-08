Bitcoins Norge med millionunderskudd

Selskapet som nylig ble utsatt for et større dataangrep, har levert årsregnskap for i fjor. Dette viser en betraktelig endring i den finansielle situasjonen for selskapet, skriver E24.

Årsresultatet etter skatt i 2018 endte på 2,4 millioner kroner i minus. Til sammenligning hadde selskapet et overskudd på 2,8 millioner kroner i 2017.

Omsetningen som Bitcoins Norge hadde i fjor, falt fra 5,5 millioner kroner i 2017 til 3,0 millioner kroner i 2018.

Selskapet skriver i årsrapporten at de har valgt bort revisjon. Dermed er det ingen revisor som går god for årsregnskapet.

Ranet

1. juli fikk Bitcoins Norges kunder en epost der selskapet varslet full handelsstans etter det som beskrives som avanserte dataangrep. Kryptovaluta til en verdi av over 4 millioner kroner ble stjålet.

Dette førte til at selskapet besluttet å selge all kryptovaluta, for å kunne betale tilbake midlene som forsvant.

Flere kunder har i ettertid reagert på at kryptovalutaen ble tvangssolgt til en lavere kurs. Selv om kryptobørsens kunder nå har begynt å få verdien tilbakebetalt, vurderer flere fortsatt et søksmål mot selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

– Alle våre kunder vil få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 1. mai 2019, skrev daglig leder og eier i Bitcoins Norge, Ole-Andre Torjussen, på Facebook etter dataangrepet.

(©NTB)