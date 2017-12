Bitcoinveksler saksøker Nordea etter Kripos-etterforskning

Sturle Sunde har drevet med kjøp og salg av bitcoin i mange år. Han er nå en av Norges største vekslere av bitcoin, viser en oversikt fra Kripos. Ifølge Nordea har det i år vært opptil 1.400 transaksjoner i måneden gjennom hans konto, som alle gjelder kjøp og salg av bitcoin, skriver Dagens Næringsliv.

I høst avsluttet banken kundeforholdet på grunn av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Sunde har saksøkt Nordea med krav om at banken må gjenåpne kontoen hans.

Ifølge banken, som viser til etterforskning utført av Kripos, har han blitt brukt som vekslingstjeneste i transaksjoner mellom kriminelle ved kjøp av narkotika. Banken viser også til opplysninger fra politiet om at han ikke krever at bitcoinkundene hans må identifisere seg.

– Det er politiets jobb å etterforske om det skjer noe kriminelt. Det er ikke min jobb å finne ut om folk kjøper narkotika eller ikke, mener han.

Sunde sier at han ikke var klar over at han ble brukt som mellommann av narkotikakriminelle før han ble kontaktet av Kripos om forholdet. Han er heller ikke særlig begeistret over å ha vekslet bitcoin for kriminelle.

– Det liker jeg svært dårlig, og jeg skjønner ikke at folk gjør det. Det har spredt seg en myte om at bitcoin er anonymt, men det er det ikke. Hvis du har tenkt å skjule en overføring, er bitcoin en veldig dum måte å gjøre det på. Da kan du heller sende kontanter i posten, sier han.

