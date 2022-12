Toronto-Waterloo-korridoren er en del av den canadiske provinsen Ontario. Området har over mange år vokst som et globalt senter for teknologi og entreprenørskap.

For noen har stedet vært mer kjent som et ishockey-mekka, eller kanskje ikke kjent overhodet, utover å være plassen på kartet litt over Ontariosjøens mektige fossefall, Niagara Falls, som også markerer grensen til USA og delstaten New York.

En raus og smidig immigrasjonspolitikk, gunstige rammevilkår og blant annet lavere bo- og levekostnader har bidratt til at Canadas tech-navle er i ferd med å passere Silicon Valley, i hvert fall målt i sysselsetting.

Universitetsbyen Waterloo er arnestedet til Blackberry, eller Research In Motion som den tidligere smartmobil-stoltheten het opprinnelig, men enda viktigere: Waterloo og strekket bort til storbyen Toronto er grobunn for hundrevis av nye tech-startups. De har fått merke økt kamp om talentene fra etablerte IT-giganter som Meta, Google og Amazon, som rekrutterer stort i området.

Vokser 350 prosent raskere

Veien til permanent oppholdstillatelse er også svært mye kortere enn hos naboen i sør. Canada tok imot rekordmange migranter med over 400.000 nye innbyggere i fjor.

Halvparten av dem har realfag eller utdannelse innen STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics), melder The Record.

Det historisk viktige San Francisco Bay-området, bedre kjent som «Silicon Valley» med sitt avgjørende samspill mellom universitetsmiljøer, avansert forskning og gründere av teknologibedrifter, økte i fjor netto antall tech-arbeidsplasser med 14.000 til totalt 378.870 stillinger.

Det er betydelig bak Toronto-Waterloo, hvor det ble skapt 88.000 nye tech-stillinger for til sammen 313.700 årsverk. Sysselsettingveksten der er 350 prosent høyere enn i Silicon Valley, som målt i antall teknologiarbeidsplasser vil bli passert en gang tidlig i 2023.

Chris Albinson, administrerende direktør i den canadiske inkubatoren Communitech opplyser dette til The Record.

Drømmen om Amerika

Alle selskaper med ambisjoner har en drøm om Amerika. USA har de store, viktige amerikanske investorene, men for mange norske selskaper kan det være en stor fordel å ta veien via nettopp Canada, skrev Innovasjon Norge i 2016.

Alt tyder på at potensialet ikke er blitt mindre siden den gangen. Allerede før pandemien falt antallet internasjonale studenter som søkte seg til amerikanske universiteter. I Canada skjedde det motsatte.

Antall internasjonale studenter ved USAs universiteter sank med 7,2 prosent i perioden fra 2016 til 2020, mens det tilsvarende tallet for canadiske universiteter var en vekst på 52 prosent, viser nøkkeltall fra landenes myndigheter.

Dette vil få alvorlige konsekvenser for den framtidige konkurranseevnen til amerikanske selskaper, så vel som amerikanske universiteter, konstaterte Forbes i en artikkel i mars 2022.