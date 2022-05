Blobbene vender tilbake

I 2017 tok Google livet av emoji-blobbene til fordel for mer detaljrike emoji som liknet mer på det som ble brukt av andre store aktører som Apple og Facebook.

Et av problemene med blobbene var at de var svært inkonsekvente når man sammenliknet med andre utforminger av emojiene. Nå skriver Google på sin utviklerblogg at det er fikset med den nye minimalistiske emoji-fonten Noto Emoji.

Mindre detaljer

Noto Emoji er, ifølge kreativ leder for emoji og uttrykk i Google Jennifer Daniel, et forsøk på å ta emojiene tilbake til sine japanske røtter. Fonten er en ren emoji-font som er laget i svart-hvitt og flere av emojiene er forenklet. Daniel skriver at det er så de kan treffe bredere med enkelt-emojis og trekker frem danse-emojien «💃» som et eksempel. Sånn du ser den på skjermen er den svært spesifikk og det er lett å tolke den som en flamencodanser.

Danseemojien i googles nye font, skal kunne dekke flere danseformer enn den klassiske flamencodanseren Skjermbilde: Google Fonts

– Men hva med andre type danser? Huladansing? Magedans? Salsa? Boogie woogie?, skriver Daniel.

Hun skriver videre at når de fjerner så mange detaljer som mulig så åpner de også opp for nye tolkninger av emojiene.

– Ved å fjerne så mange detaljer som mulig, kan emojier bli mer fleksible, de kan representere ideen om noe i stedet for det som er spesifikt foran deg, skriver hun.

Alle «menneske-emojiene» er byttet ut med blobber, mens smilefjesene er beholdt som vanlige smilefjes. Dette er fordi blobbenes uttrykk lett kan mistolkes, som var en av grunnene til at google gikk bort fra blobbene i 2017. I bloggposten skriver Daniel at med blobber som menneske-emoji slipper man å skille mellom kjønn, farge og hårsveis. Det gjør at man har mer inkluderende emojis enn tidligere.

Ikke bare blobber

Google har ikke bare tatt tilbake blobbene i den nye fonten, de har også gjort endringer andre steder. Fonten er monokrom, og det er lagt til enkelte formateringsmuligheter. Det vil si at du kan gjøre emojiene fete eller smale, samt endre fargen på samtlige til den du ønsker. Som følge av fargemangelen måtte de også designe nye flagg. Det er løst svært enkelt med nasjons-kode og flaggomriss.

Flaggene i Googles nye emoji-font er enkle flaggomriss med landskode, her ser du den vanlige emojien i bakgrunnen Montasje: Oskar Hope-Paulsrud

Fonten kan lastes ned fra Google Fonts og er laget for bruk på nettet. Om blobbene noen gang kommer tilbake til Android, er det ikke noe nytt om. Foreløpig kan man kun bruke dem der du kan sette din egen font selv.