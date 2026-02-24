Abonner
Bloomberg: Meta med KI-avtale verdt flere milliarder dollar

Meta har inngått en avtale med Advanced Micro Devices (AMD) om kjøp av chiper for kunstig intelligens for 60 milliarder dollar over de neste fem årene.

NTB
24. feb. 2026 - 13:21

Som en del av avtalen vil det bli utvekslet et tosifret antall milliarder dollar per gigawatt, sier AMDs toppsjef Lisa Su, ifølge Bloomberg.

Meta skal kjøpe databrikker og datamaskiner designet for å kjøre kunstig intelligens-modeller. Avtalen har oppstart etter sommeren.

Som del av avtalen vil Meta kjøpe 160 millioner AMD-aksjer i flere runder. Aksjene vil bli opptjent når prosjektet og AMDs aksjekurs når visse milepæler.

Meta-toppsjef Mark Zuckerberg har gjort kunstig intelligens til selskapets topprioritet.

– Ambisjonene våre er ganske høye, sier Metas leder for global infrastruktur Santosh Janardhan.

AMDs aksjer steg så mye som 15 prosent i tidlig handel før markedene åpnet i New York mandag, ifølge Bloomberg.

 
