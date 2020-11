Booter PC-en fra en grammofonplate. Men vakkert er det ikke

Noe skal man jo ha å finne på, og slovakiske Jozef Bogin har gjort noe av det mer sære vi har sett. Han har nemlig spilt inn et analogt opptak av en modifisert FreeDOS-utgave på en 10-tommers vinylplate, og kan dermed starte den gamle PC-en sin ved å motta programvaren fra en platespiller, via en forsterker.

Dette skal være mulig fordi den gamle PC-en har støtte for et innebygd kassettmodem. Mange som brukte Commodore 64 og datidens hjemmedatamaskiner, har vel erfaring med å laste inn spill og annet fra kassett. Kassettgrensesnittet i IBM PC-ene var nok sjeldnere brukt, og i alle fall til å lese inn noe fra en grammofonplate.

Hele innspillingen varer i 6 minutter og 10 sekunder ved 45 rotasjoner i minuttet. Dette er da også oppstartstiden for PC-en. Oppstartsplaten rommer 64.512 byte.

Skrik og skrål

Bogin skriver at en avgjørende faktor er at det er minst mulig knitring og annen støy fra platen under avspillingen, så det er viktig å holde den ren og ripefri. Ellers vil datastrømmen stoppe opp.

Lyden fra det hele er en sak for seg selv. Bogin advarer om voldtekt av ørene, men det hele minner litt om lydene fra gode, gamle telefonmodem, så for noen vil kanskje dette være en nostalgisk opplevelse. Andre lurer om hva som skjer om Bogin forsøker å starte PC-en med albumet Metal Machine Music av Lou Reed.

Bogin har skrevet mange detaljer om alt som skulle til for å få det hele til å virke. Dette inkluderer både ROM, forsterkning, utjevning og selvfølgelig programvaren. Her er det noe både for data- og lydnerder.