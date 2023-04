– Vi er ulike personer, der noen har lyst på en pause fra sosiale medier og nett, mens andre trapper den aktiviteten veldig opp i ferien. I tillegg har forskjellige folk ulike impulser utenfra. Om man logger helt av i påsken, mens storfamilien forventer at man deler opplevelser og bilder, da er det ikke så lett å få en fin flyt i kommunikasjonen, sier Trine Syvertsen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun leder prosjektet «Invaderende medier, ambivalente brukere og digital detox (Digitox)» som ser på de motstridende følelsene, motstand og forsøk på trekke seg tilbake fra digitale melder, og koble seg fra.

– Generelt ser vi at frakobling er blitt et tema. Folk føler at digital tilstedeværelse forstyrrer. De prøver å logge seg av når de har mulighet, særlig i forbindelse med ferier og helger. Samtidig viser forskning at mange forbinder ferien med å skru opp aktiviteten i sosiale medier, sier Syvertsen til NTB.

En representativ undersøkelse gjort av Kantar i februar for prosjektet Digitox kartlegger hvor folk har mobilfri sone. Der svarer 50 prosent at de alltid eller ofte har mobilfri sone «i naturen», mens 23 prosent svarer at de alltid eller ofte har mobilfri sone «på ferie».

– Disse tallene understreker hvorfor det kan bli ekstra krevende når «ferie» og «natur» møtes, sånn som på hytta, sier Syvertsen.

Nostalgisk forventning

Påskeferie med venner eller familie forbindes med en rekke tradisjoner som innebærer mye samvær og tilstedeværelse. Det inkluderer for mange maten, pynten og fellesaktivitetene.

– Vi har sett på hyttelivet, der konflikter rundt skjerm- og nettbruk kommer spesielt tydelig fram. Vi har ulike forventninger til hytta. Noen forventer kortspill og fine samtaler, andre ønsker å kunne gjøre som de vil, være tilgjengelig på nett og følge med der. Spørsmålet er om vi skal ha en sånn gammeldags hytteferie, eller skal vi sitte på hvert vårt nettbrett, i hvert vårt hjørne av sofaen, spør Syvertsen.

Hun sier at forventningene til tradisjon eller høytider, særlig påske og jul, er spesielt sterke. Enten det er å nyte påskesola, gå en skitur, spille spill eller se på påskenøtter og påskekrim – mye handler om å gjøre ting sammen.

– Det ligger dypere verdier bak ønsket om at alle skal legge vekk mobilen eller skjermen. Folk som snakker om dette, sier det er krevende, og de kan være preget av skuffelse. På den ene siden har du tradisjon og nostalgi. Den andre siden vil selv bestemme hva de skal gjøre i ferien, dele og formidle det de gjør. Noen tar flere bilder og kommuniserer mer i sosiale medier enn ellers nettopp i ferier, sier hun.

Kvinner sliter mest

I en observasjonsstudie har forskerne sett på hvordan nordmenn takler ferielivet uten å være på nett. Hvordan forholder vi oss til å være på Den norske turistforeningens hytter på fjellet og finne ut at vi ikke har internettilgang?

Selv om deltakerne i studien var svært klar over fordeler og ulemper ved å ikke kunne bruke mobilen, var det ingen som hadde sjekket om fjellhyttene hadde internett eller mobildekning på forhånd. Men da de først fant det ut, var det greit for de fleste, flere syns det var et pluss.

– Når vi ferierer nær naturen eller i naturen, vil mange oppleve å ha mobilen på som mer forstyrrende, sier Syvertsen.

– Litt interessant er det at kvinner og menn taklet å være frakoblet litt ulikt. Flere av mannfolka var litt sånn «jeg klarer meg fint uten, jeg, men kona sliter».

Forskerne ser generelt at kvinner føler et større ansvar for å legge ut og svare på meldinger.

Inne på hytta kan det friste å være litt på mobilen. Foto: NTB

Forventninger utenfra

Tidligere forskning på frakoblet feriering har påvist en negativ spenning mellom dem som er eller gjør seg utilgjengelige, og arbeidsgiver, familie eller andre som ønsker å nå dem eller høre fra dem.

– De ønsker tilbakemeldinger, sier Syvertsen.

Noen ganger handler det om sikkerhet, vite at noen er kommet trygt fram og at de har det bra. Andre ganger forventer personer i omgangskretsen mer.

Og hvis bestemor sitter hjemme og vil høre fra dere så ofte som mulig, er det da greit å innføre mobilforbud i hyttepåsken?

– Det viktigste er vel å avklare forventningene. Ulempen er at det kan bli mye å avklare, nærmest en ekstrajobb i tillegg til alle andre forberedelser, sier Syvertsen.