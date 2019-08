Bose slår tilbake

Vi skriver rundt to år siden Sony detroniserte Bose som kongen av støykansellerende hodetelefoner. Det var en bitter pille å svelge for selskapet som nærmest var synonymet på aktiv støykansellering. Riktignok har de sluppet et par utgaver nye toppmodeller, som for all del har vært fenomenale, men etter Sony.

Nå har Bose Noise Cancelling Headphones 700 dukket opp, og vi har testet dem og sammenlignet dem med Sony WH-1000XM3.

På strømsiden er Sony fortsatt kongen. Med 30 timers batteritid holder de ti timer lenger enn Bose og de kan hurtiglades raskere.

God lyd

Sony er vanskelige å slå på lydkvalitet, selv om B&O har vist seg å gjøre dem rangen stridig. Bose har alltid hatt et balansert lydbilde med rike mellomtoner og diskant, men med litt mindre framtredende bass. Det er det samme vi får her, bare litt bedre, og det er et lydbilde vi liker godt.

De som vil ha en rikere bass og bredere lydbilde vil nok heller foretrekke Sony og det tror vi kanskje de fleste som først og fremst vil lytte til musikk gjør. Men her er det små forskjeller og begge gjør en fenomenal jobb.

Komfortable

Det må sies at Bose er utrolig gode å ha på. De er lette og klemmer akkurat passe rundt hodet. Det er viktig når man skal ha dem på i mange timer som i en lang flytur.

Knapper og berøring: Bose NCH 700 har tre fysiske knapper. Øverst på høyre klokke finner vi av/på og tilkoblingsknappen over den litt avlange knappen som kobler inn taleassistenten, som både kan støtte Alexa og Google Assistant. På venstre klokke finner vi reguleringen av støykanselleringen i tre trinn. Vil du ha mer finmasket kontroll må du inn i appen. Foto: Odd R. Valmot

App: Den nye Bose Music-appen gir enkel og oversiktlig tilgang til både lydkilder og innstillinger, men vi kunne ha ønsket oss en måte å justere lydbildet. Her er det Sony som leder. Foto: Odd R. Valmot

Sony har en mer avansert app med god margin. Men hvor mange som bruker alt de kan gjøre i appen er vel et åpent spørsmål. Likevel kunne vi ønsket oss en måte å justere lydbildet på hos Bose. Finjustering av støykanselleringen fra 0 til 10 er vel og bra, men vi ville heller hatt en grovere justering og heller fått en equalizer. Det kunne redusert forspranget Sony har på lydbildet.

Bose slår Sony ved at de kan kobles til flere enheter samtidig, slik som en PC i tillegg til telefonen. Det er svært praktisk for mange.

Der Bose virkelig skiller seg ut er til telefonbruk. De er rett og slett mye bedre til å ta telefonsamtaler. Den du snakker med hører deg mye bedre, spesielt i støyete miljøer, og de er mindre følsomme for vindstøy.

Hvilke ville vi kjøpt?

Støykanselleringen til Bose har kommet opp i samme klasse som Sonys. Men de henger etter på batterilevetid, selv om 20 timer er mer enn nok til de lengste bruksscenariene i de aller fleste tilfellene. Lydmessig er Sony på topp med fyldighet og bedre bassgjengivelse, selv om vi personlig holdet en knapp på det lysere lydbildet til Bose. Vi er åpne for at mange liker Sony-lyden best.

Vi mener hodetelefoner også har en viktig rolle som «telefonrør» og her en Bose helt konge. På dette området liker vi Bose Noise Cancelling Headphones 700 mye bedre.

Pakken: Bose NCH 700 kommer i en flat pakke med eget magnetlåst avlukke til lade og lydkabel. Men vi finner ikke topins flyadapter. Det er nok en konsekvens av at nesten ingen fly bruker slike lenger. Foto: Odd R. Valmot

For oss ville Bose stukket av med seieren, hadde det ikke vært for prisen. 4199 kroner er veldig dyrt. Spesielt når du får Sony WH-1000XM3 for 3065 kroner. Prisen kan nok falle etter at nyhetsperioden er over, men over 1100 kroner mer enn konkurrenten er ikke nok til å veie opp for de områdene der de slår Sony.

Om valget sto mellom de to ville vi foretrukket Sony for musikk og Bose for tale.

Hva nå?

Nå som Bose endelig har klart å svare på trusselen fra øst er det kanskje ikke lenge det varmer. Sony har hatt som tradisjon å lansere sine nye topp støykansellerende hodetelefoner på IFA i Berlin. De har en pressekonferanse den 5. september og da vil det overraske oss om ikke nye WH-1000XM4 dukker opp. Det er ikke mange dager til, og da kan de ha fått skikk på taleegenskapene.