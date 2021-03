Bouvet oppfordrer IT-bransjen til å støtte lokale restauranter

I dag, 12. mars, takker Bouvet at de ansatte har jobbet seg gjennom ett år med koronakrise.

Krisen har rammet ulike bransjer svært ulikt, og de bransjene som er rammet hardest, er bransjer der andelen unge og folk med lav utdanning er høy, som blant annet i restaurantbransjen.

Også på Facebook har Bouvet gått ut med en oppfordring til kolleger i IT-bransjen.

Henriette Høyer, kommunikasjonsdirektør i Bouvet, forteller at bakgrunnen var at de ville gjøre noe stas for de ansatte, som i stor grad har arbeidet hjemmefra siden mars i fjor.

– Vi hadde rett og slett lyst til å markere og si takk for omstillingen og den uvurderlige innsatsen det siste året, sier Høyer.

Ikke tacofredag i dag

Derfor valgte de å spandere middag på de ansatte. Rent praktisk i form av at de ansatte den 12.3 bestiller en god take away-middag, leverer kvittering og får igjen 600 kroner.

Dermed blir fredagstacoen i de rundt 1700 Bouvet-ansattes hjem byttet ut.

Henriette Høyer i Bouvet. Foto: Bouvet

– Vi opplever også at vi er heldige som kan jobbe hjemmefra, og at vi kan utføre arbeidet vårt på omtrent samme måte hjemme, sier Høyer.

– Klart vi savner å jobbe sammen fysisk, men er veldig takknemlige som kan gjøre det online. Vi snakker om dugnad, men det er veldig mange som har en tøffere dugnad enn oss, sier Høyer.

Bouvet har kontorer nord, øst, vest og sør i Norge. Ulike koronaregler gjelder, men i solidaritetens navn har de bedt alle bestille take away.

Høyer forteller at de har fått enormt mange positive tilbakemeldinger fra de ansatte.

– Vi ønsker at våre konkurrenter og samarbeidspartnere blir inspirert til å bli med. Og så er vi veldig ydmyke på at det flere i bransjen får som det ikke går veldig greit for også. Det er flere som har måttet permittere og ikke får inn samme arbeidsmengde som tidligere. Men de som har mulighet, oppfordrer vi definitivt til å gjøre det samme.