Bouvet-sjefen går av etter 17 år

Administrerende direktør i Bouvet, Sverre Hurum, går av etter 17 år i selskapet. Bouvets leder for region Øst, Per Gunnar Tronsli, tar over stafettpinnen.

E24 var først ute med saken.

– Bouvet har vært en god arbeidsplass for meg i veldig mange år, og jeg er takknemlig for at jeg har fått være en del av utviklingen. Jeg har også hatt gleden av å bli kjent med mange kompetente, hyggelige og spennende folk. Nå er tiden inne for å sende stafettpinnen videre, sier Hurum i en børsmelding.

–En uvurdelig innsats

Styreleder Pål Egil Rønn forteller i meldingen at Hurum har ledet selskapet fra starten av til å bli et av Nordens ledende, børsnoterte IT-selskaper.

Per Gunnar Tronsli tar over som administrerende direktør i Bouvet. Foto: Ovidia Eriksen

– Sverre har gjort en uvurderlig innsats, og sammen med dyktige medarbeidere utviklet et solid og bærekraftig selskap. Det er svært tilfredsstillende å se at vi kan løfte frem en ny intern leder og kulturbærer, sier styreleder Pål Egil Rønn.

Tronsli har vært i selskapet i 11 år, og har ifølge Rønn et samlet styre bak vurderingen om at han er den rette til å lede selskapet videre.

Også Hurum mener at Tronsli er et godt valg.

– Han kjenner organisasjonen godt og jeg er sikker på at han vil fortsette å utvikle det gode miljøet som preger Bouvet, sier han.

Spent og ydmyk

Den avtroppende direktøren mener at selskapet har en sterk kultur og et kompetansespekter som gir Tronsli og resten av Bouvet gode muligheter til å fortsette den solide utviklingen, sier han.

– Vi har over mange år bygget et solid selskap tuftet på delingskultur og fellesskap. Jeg er spent og ydmyk overfor den oppgaven jeg nå skal gå løs på, og vil sammen med alle de fine folka i selskapet jobbe for å løfte Bouvet videre, sier Tronsli.

Tronsli vil tiltre stillingen 1.januar 2021, og Hurum vil etter ønske fra påtroppende leder og i samråd med styret være tilgjengelig for selskapet, skriver selskapet i børsmeldingen.