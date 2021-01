Bransje-ekspert: Forsvarets IKT-kontrakt er så stor at også taperne vil bli vinnere

Sopra Steria og Atea meldte i går at de to selskapene har inngått en allianse for å konkurrere om den store IKT-kontrakten Forsvarsmateriell nylig lyste ut. Dette er de første selskapene som har bekreftet at de vil være med å konkurrere om å bli prekvalifisert for å delta i kampen om kontrakten som vil ha en verdi på inntil 16 milliarder kroner over de neste ti årene.