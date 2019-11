Brekk fortsetter som sjef i Brønnøysundregistrene

Lars Peder Brekk (64) har vært øverste leder i Brønnøysundregistrene siden januar 2014. Stillingen er et åremål som løper i seks år. Den tidligere Sp-politikeren og statsråden tar nå straks fatt på sin andre periode.

Tidligere i år var han tydelig på at han ønsket å fortsette i jobben, og at han ville søke. I alt fire personer søkte på stillingen, ifølge et oppslag i Brønnøysunds avis i høst.

Regjeringen har i dag beskikket Brekk som direktør for nye seks år. Det opplyser næringsdepartementet i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode og ser frem til å jobbe videre med spennende oppgaver i lag med mange flinke folk i registrene, sier direktøren.

Mistet Altinn

Brekk har i inneværende periode ledet Brønnøysundregistrene gjennom en tøff omstilling. Ansvaret for Altinn og Felles datakatalog er besluttet overført til et nytt digitaliseringsdirektorat (Difi) fra nyttår. Det er en beslutning Brekk har vært kritisk til. Sammenslåingen har også skapt mye intern uro.

– Det er utfordrende å være leder i offentlig sektor. Det er sterke effektiviseringskrav og kutt i budsjettrammer, men Brønnøysundregistrene har god omstillingsevne. Vi ruster oss for en sterk posisjon også fremover, sier Brekk i dagens pressemelding.

Han peker også på at etaten har mange oppgaver som ligger foran dem innen digitalisering og forenkling av Norge.

– Vi er kommet et godt stykke på vei, men vi må øke tempoet. Det ligger mange muligheter i en datadreven utvikling, blant annet vil samarbeidet mellom offentlig og privat sektor være avgjørende for økt verdiskaping. Her har Brønnøysundregistrene en viktig rolle, konstaterer 64-åringen.