Brikkegigant med oppsiktsvekkende tall: Selger ingenting til Europa

Selskapet blir omtalt som Europas viktigste aktør i kappløpet om kunstig intelligens, og posisjonen og produksjonen har kanskje aldri vært viktigere enn nå, på grunn av dominansen og den store interessen fra utlandet.

Den nederlandske brikkegiganten ASML er den eneste leverandøren i verden av såkalte EUV-litografimaskiner og er derfor en ettertraktet aktør på det internasjonale markedet.

Det fortalte Sebastian Reyn, selskapets sjef for geopolitikk da i forrige uke deltok på konferansen Digital Tech Summit.

Ifølge Reyn ligger Europa langt bak når det gjelder å investere og posisjonere seg i KI-kappløpet.

Bare 2 prosent av ASMLs samlede salg gikk i forrige kvartal til Europa – og i inneværende kvartal ser det ut til at salget ender på null.

I stedet er USA og Asia, inkludert Kina, Japan og Taiwan, de klart største markedene, forteller Reyn:

– ASML samarbeider med myndigheter i Nederland, Tyskland, Italia, Frankrike og Danmark, men Europa må komme mer i gang.

Fabrikkene ligger i USA og Asia



ASML er kjent for å produsere ekstremt ultrafiolett lys, forkortet EUV, som er en avgjørende del av produksjonen av halvledere.

Selskapet er helt sentralt for produksjon av avanserte mikrobrikker som blant annet brukes i smarttelefoner, kunstig intelligens, medisinsk utstyr og elbiler.

Slik situasjonen er nå, har ASMLs viktigste kunder fabrikker i Asia og USA.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor er 24/7-sikkerhet utenfor rekkevidde for de fleste

Reyn skulle gjerne sett at Europa kom sterkere på banen.

– Vi mener ikke det er sunt for selskapet vårt, fordi vi har røtter i Nederland og Europa, og på lang sikt er vi avhengige av et sunt økosystem – et sunt teknologisk økosystem og et halvlederøkosystem.

– Og vi kan ikke gjøre det alene.

Hva kan Europa gjøre?

Reyn erkjenner at det finnes brikkefabrikker i Europa – blant annet i Tyskland og Nederland.

Men det er rom for mer, mener han:

– Det er svært viktig å ha fokus, og for å få det til, må vi samle kreftene rundt en forretningsmodell som i hovedsak handler om brikkeproduksjon i Europa. Det krever bidrag fra selskaper som ASML, europeiske brikkeprodusenter som NXP og STMicroelectronics – og kapital.

Derfor er en kapitalmarkedsunion i Europa så viktig, mener han.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Made in Norway er blitt et konkurransefortrinn

– Det finnes mye kapital i Europa, men pengene investeres i USA, og det er der scaleup-selskapene vokser frem.

ASML har rundt 42.000 ansatte i Europa, USA og Asia.

Artikkelen ble først publisert på Radar for deres abonnenter. Den er tilgjengelig for Digis abonnenter gjennom vår samarbeidsavtale.