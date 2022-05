De tre største brikkeprodusentene TSMC, Samsung og Intel vurderer nå å øke prisene på brikker de produserer, det skriver CNBC.

Forrige tirsdag advarte TSCM sine kunder om at de kommer til å øke prisene ytterligere i løpet av året, CNBC skriver også at Samsung kommer til å øke prisene på brikkeproduksjon med opp til 20 prosent. Analytiker Peter Hanbury sier til CNBC at prisene allerede har økt med 10 – 20 prosent og at han forventer en ytterligere økning dette året på 5–7 prosent.

Grunnen til økningen er ifølge Hanbury en blanding av økte kjemikaliepriser, og kostnadene med å bygge nye fabrikker samt økte lønninger.

Høye energipriser

Krigen i Ukraina bidrar også til de økte prisene. Prisene på råvarer er økte og energiprisene er høye. På tross av økte levekostnader vil ikke elektronikkprodusentene klare å holde kundene unna. Analytiker Glenn O’Donnel forteller til CNBC at prisene vil ha en direkte innflytelse på forbrukerne.

– Økte brikkepriser vil legge press på alle kunder nedover næringskjeden. Man vil enten måtte legge på prisøkningen helt ned til forbrukerne, noe som vil være tøft slik det ser ut nå, eller så må man akseptere at man tjener mindre.

O’Donnel legger til at det allerede er smale marginer på forbrukerteknologi, så det vil være en fare for at prisene øker. CNBC skriver videre at det mest sannsynlig er toppmodeller av prosessorer og grafikkort som kommer til øke mest.