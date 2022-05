Britisk advokatbransje rammet av flere cyberangrep

Den britiske advokatstanden har den siste tiden blitt rammet av flere cyberangrep. Nylig ble advokatforeningen General Council of the Bar, som representerer advokater i England og Wales, rammet, og måneden før var det advokatfirmaet Ward Hadaway.

Det skriver ITWatch.

I en pressemelding skriver advokatforeningen at den har vært utsatt for et «ondsinnet cyberangrep», men at ingen data er kompromittert.

– Vi jobber raskt med våre nettsikkerhetspartnere for å rense og gjenopprette alle systemer og tjenester og utvide sikkerhetstiltakene, skrev advokatforeningen om nettangrepet, som blant annet betydde at e-postsystemer var utilgjengelige.

Nylig forbød en britisk dommer hackerne som angrep advokatfirmaet Ward Hadaway å publisere de stjålne dataene de fikk tak i under et cyberangrep i mars. Hackerne krever drøyt 6 millioner dollar i Bitcoin – som tilsvarer omtrent 57 millioner kroner – i løsepenger for ikke å publisere data.

