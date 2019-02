Britisk konklusjon: Huawei kan håndteres

Det opplyser to kilder som er kjent med konklusjonen, som ikke er offentliggjort, til Financial Times.

Det britiske senteret for cybersikkerhet har fastslått at det finnes måter å dempe risikoen ved å bruke Huawei-utstyr i utbyggingen av det trådløse 5G-nettet.

Konklusjonen kan være et hardt slag for USA, som har trappet opp forsøkene på å overbevise vestlige allierte om at kinesisk utstyr i avanserte telekommunikasjonssystemer bør forbys. Ifølge amerikanerne kan slikt utstyr øke faren for kinesisk spionasje og nettsabotasje.

Flere europeiske land, deriblant Tyskland og Storbritannia, er imidlertid ikke overbeviste om at et forbud er nødvendig. Ifølge en kilde vil den ferske britiske konklusjonen «veie tungt» blant europeiske ledere, ettersom Storbritannia har tilgang til sensitive opplysninger fra amerikansk etterretning gjennom medlemskapet i etterretningssamarbeidet Five Eyes.

Australia og New Zealand – som også er Five Eyes-medlemmer – har derimot kommet til motsatt konklusjon. I fjor forbød de mobiloperatører å bruke utstyr fra Huawei i sine 5G-nettverk.