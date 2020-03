Britisk politi: Chatter barnet ditt med Discord eller virtualiserer OS? Da kan du ha en hacker i hus

En plakat fra sikkerhetsmyndigheten i den britiske kommunen Walsall nordvest for Birmingham, oppfordrer foreldre til å ta kontakt med politiet om barna deres bruker visse typer programvare. Ifølge plakaten kan du isåfall ha en hacker i hus.

Bildet ble offentliggjort av Twitterbrukeren @G_IW og har angivelig blitt distribuert av lokale myndigheter på vegne av West Midlands Regional Organised Crime Unit (NWROCU). Foto: @G_IW

Listen over programvare plakaten advarer mot, består imidlertid av helt vanlige og legitime verktøy for informasjonssikkerhet — og noen som ikke har noe med datasikkerhet å gjøre i det hele tatt.

Det var nettstedet The Register som først omtalte saken.

Verktøyene sikkerhetsmyndighetene advarer mot er Kali Linux, virtuelle maskiner, Wifi Pineapple, Metasploit Tor-nettleseren, og den svært populære spill-chattetjenesten Discord.

«Hvis du ser noen av disse på barnets datamaskin, eller har et barn som du tror driver med hacking, gi oss beskjed så vi kan gi råd og lede dem i en positiv retning», oppfordrer plakaten.

Plakaten er også undertegnet med den nasjonale britiske sikkerhetsmyndigheten (NCA), som senere har gått ut offentlig og nektet for å ha noe med plakaten å gjøre.

Legitime verktøy

Virtuelle maskiner (VM-er) er en legitim måte å kjøre forskjellige operativsystemer på, og å teste programvare uten å påvirke verts-operativsystemet. De kan blant annet brukes til å spille spill på et operativsystem det ikke er kompatibelt med, for eksempel å spille et Windows-spill på en Mac eller omvendt.

Tor-nettleseren er designet for å beskytte personvernet, og har spesiell nytteverdi for journalister, aktivister og innbyggere i stater som driver med overvåking og sensur.

Operativsystystemet Kali Linux og Wifi Pineapple brukes blant annet av profesjonelle datasikkerhetsaktører til å lære penetrasjonstesting. Wifi Pineapple koster dessuten flere hundre dollar, og dermed trolig lite utbredt blant barn.

– Latterlig

På Twitter latterliggjøres plakaten og omtales som misinformasjon. Blant de mange reaksjonene var Kali Linux selv:

«Må innrømme at det er litt fint at de gir barna et veikart over hvordan de kan komme i gang. Vi vet alle at den enkleste måten å få et barn til å gjøre noe, er å fortelle dem at de ikke kan eller bør gjøre det».

Jim O'Gorman fra Offensive Security, som utvikler Kali Linux, sier følgende til The Register:

«Hele situasjonen minner om den generasjonsbetingede redselen for rockemusikk, videospill, og så videre. Forhåpentligvis vil ingen foreldre ta dette seriøst og føle at de må ringe sine barn inn til politiet hvis de bruker Kali eller chatter med andre på Discord, for det er ganske latterlig».

Hacketips på Discord?

Den populære chattetjenesten Discord brukes til kommunikasjon i gaming, men ifølge plakaten signert den britiske sikkerhetsmyndigheten, brukes tjenesten ofte til å dele hacketips.

Stiftelsen Barnevakten, som rådgir foreldre om barns mediebruk i Norge, oppfordrer på sine nettsider foreldre til å sette seg godt inn i Discord før barna får bruke den. De anbefaler å ta normale forholdsregler for sosiale medier når det kommer til deling av sensitiv informasjon og bilder med fremmede. Barnevakten skriver imidlertid ingenting om deling av hacketips.

– Ment som en samtalestarter

De lokale og nasjonale sikkerhetsmyndighetene har senere kommet med en felles uttalelse gjengitt i flere internasjonale medier, der de sier at plakaten ble produsert for å bevisstgjøre lærere, foreldre og foresatte for å hjelpe dem med å gi barn råd hvordan man kan være trygg på nettet.

«Plakaten fremhevet noen av de digitale verktøyene barna deres kanskje bruker hjemme. Denne programvaren er lovlig og brukes i de aller fleste tilfeller legitimt, noe som gir stor fordel for de som er interessert i å utvikle sine digitale ferdigheter. Men som med all programvare, kan den også misbrukes av de med mindre legitime intensjoner. Hensikten med denne plakaten var å gi en hurtigveiledning for utvalget av programvare som er tilgjengelig, slik at de som har foreldreansvar for barn og unge, kan starte en samtale om sikker og lovlig bruk av datamaskiner og teknologi».