Britiske myndigheter sier ja: Microsoft får kjøpe Activision Blizzard

I sommer presenterte Microsoft en ny struktur på oppkjøpet, etter at flere konkurransemyndigheter verden over hadde kommet med sterk kritikk av avtalen. Og den opprinnelige avtalen ble avvist av britiske konkurransemyndigheter (CMA) tidligere i år.

Nå er avtalen revidert, og det er denne CMA nå godkjenner, melder flere medier deriblant Reuters.

Godtok ikke den første avtalen

– Vi ga tydelig beskjed til Microsoft om at avtalen ville blitt blokkert dersom de ikke på grundig vis tok hensyn til våre forbehold. Det stod vi ved, uttaler CMA-sjef Sarah Cardell i en melding i en pressemelding fra britiske myndigheter.

I den nye avtalen vil ikke Microsoft kjøpe rettighetene til Activisions bibliotek for spillstrømming, verken for eksisterende spill eller for de kommende 15 årene.

I august ble det kjent at strømmerettighetene til Activisions spill vil bli overdratt til den franske spillprodusenten Ubisoft.

Ubisoft vil dermed få eksklusive rettigheter til distribusjon av Activision-spill utenfor EØS.

Ville unngå Microsoft dominans

Avtalen betyr at Microsoft ikke vil kunne gjøre Activision-spill eksklusive til sine plattformer, noe som har vært et sentralt ankepunkt for gjennomføring av avtalen ikke bare blant konkurransemyndigheter, men også hos konkurrenter.

– Gjennom salget av rettighetene til Activisions streaming-rettigheter til Ubisoft har vi sørget for at Microsoft ikke kan holde et fremadstormende marked i knestående med en dominerende posisjon, sier Cardell.