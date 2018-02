Broadnett ilegges gebyr på 14 millioner etter sikkerhetsbrudd

Broadnett ilegges et gebyr på 14 millioner kroner etter at det ble avdekket alvorlig sikkerhetssvikt rundt håndteringen av det nasjonale nødnettet.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som varsler om gebyret på 14 millioner kroner til Broadnett. Beløpet utgjør om lag 1 prosent av Broadnets omsetning i siste regnskapsår.

India

I fjor vinter ble det avdekket at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av det norske nødnettsystemet, som benyttes av politiet, brannvesenet og helsevesenet under kriser og alvorlige hendelser. Motorola og underleverandøren Broadnet drifter nettet for det tidligere Direktoratet for nødkommunikasjon.

På denne bakgrunnen startet Nkom tilsynssak. Tilsynet avdekket flere mangler ved Broadnets sikkerhetsstyring. Som et resultat av tilsynet, påla Nkom Broadnet å rette avvikene.

Uenig

Broadnett er uenig i reaksjonen og har allerede klaget tilsynets pålegg inn for Samferdselsdepartementet. Nå vurderer selskapet også å klage på overtredelsesgebyret. De viser til at de hele tiden har fulgt råd fra myndighetene, men at de har erkjent at feil er begått. Feilene skal derimot ikke ha hatt noen konsekvenser for brukerne.

– Broadnet er uenig i Nkoms beskrivelse og forståelse av faktiske forhold, deres juridiske fortolkning, måten deler av tilsynet er gjennomført på og konklusjonene som er trukket i granskingen, skriver selskapet i en pressemelding.

– 14 millioner er uansett et høyt gebyr, og Broadnet reagerer på utmålingen. Saken har verken fått konsekvenser for sluttbrukere eller gitt oss økonomiske fordeler foran andre aktører i markedet, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.

