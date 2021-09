Automatisering av IT-drift

Bruker AI til å sjekke helsen til IT-systemer

AIMS Innovation har drevet utvikling i ti år. Nå mener de å ha av verdens mest avanserte verktøy for å overvåke og automatisere virksomheters IT-systemer. Det kan gjøre at IT-avdelingen kan jobbe med utvikling i steder for drift.