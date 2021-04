Bruker norsk videoløsning for å holde lekebutikk åpen under pandemien

Når vi ringer til Ine Nordbø på lekebutikken Sprell Riktige Leker i Oslo sentrum, må vi ringe tilbake litt seinere, fordi hun springer mellom hyllene og kunder som står utenfor døra for å få tak i leker til nieser og nevøer, barnebarn og egne barn. Bursdager stopper ikke selv om leketøysbutikkene i Oslo har måttet stenge dørene på grunn av økt smitte i regionen og påfølgende strenge smittevernregler.

Lekebutikker er ikke på lista over livsnødvendige varer som vin, mat og apotekvarer, men medgründer Alexander Arnesen og staben i Sprell.no, som både er netthandel og fysiske butikker, har tatt i bruk teknologi, norsk teknologi, for å kunne levere leketøy også under pandemien.

Inside Telecom har tidligere omtalt kundestøttesystemet til Stokke-selskapet ITX, som er en samling av verktøy: sentralbord, ringerobot, webchat, SMS, sosiale medier, e-post, sakssystem, skjermdeling og det denne artikkelen handler om: muligheten til å ta kundene inn i butikken via mobilvideo, kalt camcast.

Både fra PC og mobil

I videoen øverst i artikkelen ser dere omtrent hvordan det tar seg ut når Ine Nordbø betjener kundene ved hjelp av video fra sin mobiltelefon. Kundene åpner videosamtalen enten fra sin PC eller mobil og kan både se produktene og få funksjonene demonstrert. Ganske nyttig særlig når det er snakk om mer avanserte produkter som sikkerhetsutstyr for småbarn i bil, eller barnevogner. Ifølge ITX fungerer løsningen på alle typer mobiler og er enkel å bruke.

Medgründer Alexander Arnesen i Sprell.no trodde egentlig ikke de ville ha tid til videoshopping. Koronapandemien endret på det. Foto: Sprell.no

Alexander Arnesen, som startet Sprell.no sammen med kona Hege Arnesen, kjøpte i 2018 butikken Riktige Leker i Oslo sentrum, der videoen som følger denne artikkelen er tatt opp. I dag har kjeden 13 butikker rundt om i Norge.

– Vi trengte å gjøre noe med kundeservice og valgte løsningene fra ITX. De fungerte utmerket for våre behov og vi har hatt stor glede av nærheten ved å velge en norsk leverandør, sier Arnesen, som liker at kostnadene følger veksten.

Trodde egentlig ikke på videoshopping

Løsningen for videoshopping var egentlig ikke noe de hadde tenkt å ta i bruk, det var ikke derfor de kjøpte løsningene fra ITX, men det var en del av programpakken fra selskapet.

– Vi tenkte vi ikke ville ha tid til å løpe rundt i butikkene med kundene på videotelefoni, men det var før nedstengningen, sier Arnesen, som konstaterer at det ikke er noen kunder i butikkene nå for tiden.

Dermed har netthandel kombinert med «klikk og hent» blitt viktig også for leketøysbransjen, og videoshoppingen begynner å bli tatt i bruk.

– Når kunden ringer inn til butikken, kan vi sende en lenke på sms eller til epost, slik at kunden kan vandre rundt i butikken sammen med oss. Dette, sammen med en godt fungerende løsning for «klikk og hent» på Sprell.no, har gjort at vi kan opprettholde en viss bemanning i butikkene under pandemien, sier han.

Nesten som kunden står i butikken

– Ved hjelp av noen tastetrykk får kunden se varene og får veiledning via tale fra butikkpersonalet. Det gjør det mulig å gi råd på samme måte som om kunden står i butikken, sier Arnesen.

Både han og Nordbø sier dette passer særlig bra til salg av mer komplekse ting, som vogner, men også småting som rangler og tegnesaker nå under pandemien.

– Det jeg liker med løsningen, er at små aktører som oss faktisk kan ha en like bra kundeserviceløsning som de største kjedene, fordi alt sammen er tjenester i skyen, og vi bare betaler for det vi trenger, sier Arnesen.

Han sier det er et høyst begrenset antall brukere av videotjenesten foreløpig, men at dette er ett av mange tiltak de kan gjøre for å ta vare på kundene og få de handlene de kan i ei vanskelig tid.

– Jeg tror folk trenger litt tid til å bli vant til nye løsninger som dette, sier han.

Leketøysbutikken Sprell på Majorstua er en av butikkene som tilbyr videohandel.

Covid-19 øker interessen

Markedsansvarlig Anna F. Kristensen i ITX Norge sier til Inside Telecom at en av fordelene ved deres løsning, er at videoen kun går fra butikken til kunden, slik at kunden ikke trenger å vise seg for butikkpersonalet.

I tillegg til Sprell har fire andre av de litt større kundene til ITX innen detaljhandel tatt i bruk «live shopping». Noen av dem har, som Sprell, delvis stengte butikker, og andre er rene e-handelsbedrifter.

– Vi opplever stor interesse for vår løsning for live shopping nå. Det er en tydelig korona-relatert effekt, sier Kristensen.

ITX oppgir at konkurrenter til deres løsning er rene video-chat-løsninger som Facetime og Whatsapp. Kristensen i ITX sier bildekvaliteten de kan levere er betraktelig bedre enn andre løsninger, slik at systemet egner seg for detaljvisning av varer.