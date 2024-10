Brukte 180 timer på oppbygging, men retten mener de ikke har lidd noe tap Kunden mente at IT-systemet var så dårlig at de nektet å kalle det en «beta-versjon». Nå må både leverandør og kunde punge ut for egne sakskostnader.

Oslo tingrett mener at konflikten mellom det norske IT-selskapet og Festportalen kunne vært løst utenfor rettssalen. – Det kan nevnes at retten også under hovedforhandlingen flere ganger oppfordret partene til å vurdere en minnelig løsning, skriver tingrettsdommer Eirik Aass i dommen. Foto: Lise Åserud/NTB

Gi bort artikkelen Kommenter Martin Braathen Røise 18. okt. 2024 - 05:00