Brukte personnumre i testing: Pasient var ikke hos legen på mange år, men hadde omfattende historikk i IT-systemene

Når norske leger har testet elektronisk postjournal har det i enkelte tilfeller blitt brukt virkelige personnumre. En innbygger som ikke hadde vært hos lege eller sykehus på mange år, hadde omfattende besøkshistorikk i kjernejournalen og aktive resepter fra ulike leger i hele Norge. Det skriver Dagens Medisin.

Testingen skal ha skjedd i forbindelse med opplæring eller utprøving av funksjonalitet i ny programvare. Praksisen har ført til at det finnes fiktive opplysninger i journalsystemene til helsevesenet.

Pågått i mange år

Praksisen skal ha pågått i mange år, men direktoratet for e-helse har ingen oversikt over hvor mange leger som utfører denne testingen.

– Direktoratet for e-helse har avdekket to innbyggere som har hatt aktive e-resepter de ikke skulle ha hatt. Ingen av disse e-reseptene har vært utlevert, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for E-helse til Dagens Medisin.

Ifølge Bergland jobber direktoratet nå aktivt med å fremme viktigheten av god datakvalitet i journalløsningene til helsevesenet. Hun argumenterer videre for at feil i et system kan spre seg videre til et annet.

– Her er det viktig å se på opplæring og informasjonstiltak. Samtidig må vi se på mulige tekniske løsninger for å heve datakvaliteten, sier direktøren.

Dårlig opplæring

IKT-Norge mener situasjonen er alvorlig.

Nard Schreurs er direktør for ehelse og smart tech i bransjeorganisasjonen. Til Dagens Medisin sier han det er problematisk at direktoratet for e-helse ikke har oversikt over omfanget av testingen i de norske journalene.

Schreurs forteller at norske fastleger operer på egne lukkede systemer med egne rutiner.

Når de så kobler opp mot de nasjonale IT-systemene kan det oppstå problemer hvis gode rutiner ikke er etablert sentralt.

– Direktoratet for e-helse har undervurdert opplæringsbiten. Selv om det er vanskelig å få tak i tusenvis av leger, burde det vært tydeligere rutiner. Det er snakk om å legge inn informasjon i nasjonal infrastruktur, og det er ganske alvorlig, sier han til Dagens Medisin.