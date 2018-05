Brukte splitter ny JavaScript-støtte til å utvinne kryptovaluta i Excel

I forbindelse med utviklerkonferansen Build kunne Microsoft tidligere denne uken fortelle at det skal bli mulig å lage egne, skreddersydde funksjoner ved hjelp av JavaScript i Excel. Dette er nå tilgjengelig i en Developer Preview-utgave av regnearkprogrammet.

Hvordan dette kan testes, er oppgitt på denne siden.

Dette vil tilby en hel del spennende muligheter, og noen har allerede satt denne funksjonaliteten på en skikkelig prøve.

Coinhive

Sikkerhetsforskeren Chase Dardaman har nemlig allerede funnet ut hvordan denne nye funksjonaliteten kan brukes til å laste den JavaScript-baserte kryptovalutautvinneren Coinhive i Excel. Det er Bleeping Computer som omtaler dette.

Dardaman opplyser at han aldri tidligere har lagd Excel-makroer, og likevel greide han dette på en times tid. Han har også fått til at utvinningen automatisk starter når et Excel-regneark som benytter funksjonene, åpnes på nytt.

Enkelte frykter nå at dette kan utnyttes i skadevare. Men dette forutsetter at de JavaScript-baserte funksjonene først må lastes inn i Excel som et tillegg.

