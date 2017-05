Bulgarsk politiker tiltalt for Telenor-underslag

Telenor varslet bulgarsk påtalemyndighet i april i fjor om at deres interne undersøkelser viste at 230 millioner kroner var tappet gjennom fiktive kontrakter.

Dagens Næringsliv skriver at bulgarsk påtalemyndighet mener selskaper som tidligere parlamentsmedlem Grozdan Karajov kontrollerer har mottatt til sammen fem millioner lev, tilsvarende 27 millioner kroner, fra Globul, under dekke av oppkonstruerte kontrakter med selskapet.

– Vi sitter på dokumentasjon som indikerer at ledende personer har tappet selskapet for verdier rett før overtakelsen, skriver kommunikasjonssjef for bulgarske påtalemyndigheter, Maleks Androva, i en epost til avisen.

Karajov er en profilert forretningsmann og politiker i Bulgaria. Ifølge den bulgarske avisen Capital ledet han komiteen for transport og telekom i parlamentet fra 2014 til 2016.

– Jeg har ikke noe å skjule. Selskapene jeg eier har drevet ordinær kommersiell virksomhet og jeg har ikke fått noen klager på tjenestene som er utført, sier Karajov til avisen.

Selskapet som den gang hadde navnet Globul, er den nest største mobiloperatøren i Bulgaria. Ifølge Telenor ble det tirsdag tatt ut tiltale mot flere personer i saken.

