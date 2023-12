Burger King forteller kundene sine at de ikke har aktivert Windows

Hvis prøveperioden er utløpt eller en lisensnøkkelen er ugyldig, så er det vanlig praksis at Windows ber deg om å aktivere operativsystemet på datamaskinen.

Dette er også tilfelle på berøringsskjermer, minibanker, kioskmodeller og andre enheter der OS-et benyttes.

Hos Burger King er meldingen om at Windows må aktiveres godt synlig. Digi har observert dette ved alle hurtigmatkjedens utsalgssteder som vi har besøkt den siste måneden.

Totalt har den amerikanske kjeden i underkant av 100 spisesteder i Norge, vi har sjekket en håndfull av dem.

Skal ha lisens

Har ikke fastfood-kjempen gyldig produktnøkkel til operativsystemet på berøringsskjermene der kundene bestiller mat og drikke?

Skyldes det en teknisk glipp? Konfigurasjonsfeil? Kan de har brukt en lisensnøkkel på flere enheter enn lisensvilkårene tillater? Ikke godt å si.

Digi har i mange uker bedt om en forklaring, uten at Burger King ved pressekontakt i Norge har svart på våre spørsmål.

Lexit Group oppgir å ha levert kioskmodell for selvbetjening til de fleste av Burger King sine utsalgssteder i Skandinavia.

Lexit i Norge overlater til kunden å uttale seg, men informerer i en e-post at alle deres kioskløsninger er levert med Windows-lisens.

Låst bakgrunn

Hvis du ikke aktiverer Windows på en datamaskin, så kan du fortsatt benytte operativsystemet, mer eller mindre som normalt.

Inntil Microsoft eventuelt skulle endre praksis, så vil du ikke bli nektet å bruke en Windows-installasjon – selv om du aldri aktiverer programvaren.

Når det er sagt, så vil en ikke-aktivert Windows 10/11 medføre enkelte begrensninger.

Dette er mest opplagt i desktop-modus, der operativsystemet tar bort muligheten for personalisering. Du hindres å bytte farger eller å ta i bruk tema og bakgrunnsbilder.

I såkalt kiosk-modus som Burger King ser ut til å benytte, så er operativsystemet låst til én enkelt app, som i dette tilfellet er en bestillingsløsning.

Sluttbruker, det vil si kunden som skal kjøpe hamburger og pommes frites, har ingen mulighet for å aksessere det underliggende operativsystemet. Likevel dukker det opp et vannmerke nederst til høyre på app-skjermen, som minner om at Windows ikke er aktivert.