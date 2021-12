Under en pressekonferanse i forrige uke fortalte administrerende direktør i Buypass, Gunnar Lindstøl, at for rundt to uker fikk sertifisert en autentiseringsløsning i henhold til kravene i EU-forordningen eIDAS, som regulerer elektronisk identifisering og tillitstjenester. Forordningen er implementert i lovverkene i EØS-landene.