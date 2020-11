Buzzfeed kjøper Huffpost

Buzzfeed kunngjorde torsdag at de kjøper opp Huffpost og samtidig inngår et strategisk samarbeid med selskapet Verizon Media.

Buzzfeed overtar Huffpost fra Verizon Media, og vil få tilgang til innhold fra andre Verizon-selskap, slik som Yahoo, ifølge en uttalelse fra selskapene.

Verizon vil også bli en minoritetsaksjonær i Buzzfeed. De to selskapene har blitt enige om et strategisk samarbeid for innhold og markedsføring.

– Buzzfeed gjør anskaffelsen fordi vi tror på fremtiden til Huffpost, og potensialet det har i å fortsette å definere medielandskapet i årene fremover, sier Buzzfeed-sjef Jonah Peretti i en uttalelse.

Kjøpet skjer samtidig som begge nettnyhetsmediene har støtt på økonomiske utfordringer.

