Bygde «superdatamaskin» av 750 Raspberry Pi-enheter

Forskere ved Los Alamos National Laboratory i USA har bygget en datamaskin bestående av 750 rimelige Raspberry Pi-maskiner, skriver laboratoriet i en pressemelding. På sikt ser forskerne for seg å utvide dette til flere tusen Raspberry Pi-enheter.

Bitscope Cluster er bygget opp av hundrevis Raspberry Pi-enheter. Foto: Bitscope

Laboratoriet har flere superdatamaskiner, blant annet Trinity, som med sine 14 petaflops er verdens 7. kraftigste superdatamaskin. Raspberry Pi-maskinen kan naturligvis ikke konkurrere med skikkelige superdatamaskiner når det gjelder ytelse, men kan brukes som et testsystem for utvikling av applikasjoner til superdatamaskiner – uten å måtte ha tilgang til superdatamaskiner selv.

– Det er ikke slik at du kan ha en petaskala-maskin tilgjengelig for R&D-arbeid på skalerbar systemprogramvare. Raspberry Pi-modulene lar utviklere finne ut hvordan de kan skrive denne programvaren og få den til å fungere pålitelig uten å måtte ha et dedikert testsystem i samme størrelse, som ville kostet en kvart milliard dollar og bruke 25 megawatt med elektrisitet, skriver Gary Grider, sjef for High Performance Computing-avdelingen ved Los Alamos National Laboratory.

Lavt strømforbruk

Mini-superdatamaskinen er designet og bygget av selskapet Bitscope og distribuert av Sicorp. Den består av fem rackmonterte Pi Cluster-moduler, som hver inneholder 150 firekjerners noder med Raspberry Pi-kort basert på 1,2 GHz ARMv8-prosessorer. Med 750 CPU-er og fire kjerner snakker vi om totalt 3000 CPU-kjerner. Hver node krever ca. 5 watt, og med denne løsningen kan man da bygge en klynge på 1000 noder som bruker kun 6 kilowatt. Alt sammen får plass i et 42U-skap.

Forskerne skriver i pressemeldingen at modulene også kan brukes til andre formål, alt fra utdanning til tingenes internett.

– Etter å ha jobbet med Raspberry Pi i ganske lang tid, har jeg lenge tenkt at det er den ideelle kandidaten for å bygge rimelige sky- og klynge-baserte løsninger til forskning og utdanning, sier Bruce Tulloch, administrerende direktør i Bitscope.

