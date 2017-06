Bygger plattform som skal redusere frafall i skolen: – Intelligensen vår kan utvikles i mye større grad enn det de fleste tror

Mange barn og unge sliter med motivasjonen på skolen, og i følge SSB er det bare 59 prosent som fullfører videregående skole på normert tid og 15 prosent sluttet underveis. Det ønsker det norske selskapet MadeToGrow AS å gjøre noe med.

MadeToGrow står bak et opplæringsprogram hvor målet er å lære unge mellom 12 og 25 år hvor formbar menneskehjernen er, og gi dem strategier for å prestere bedre og takle utfordringer. Nå utvikler de det de kaller en «teknologiplattform» som skal gjøre dette programmet tilgjengelig for alle, også lærere og foreldre.