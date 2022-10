Mye handlet om smarthusplattformen da Samsung viste frem nyheter på Developer Conference 2022

Som Apples og flere andres er den årlige Samsung-konferansen for utviklere svært viktig. Det ene er selvfølgelig å holde dem varme og forespeile en flott framtid, men det er også viktig å sende et budskap til alle kundene om at produktene vil ligge i forkant.

Matter

Samsungs smarthusplattform SmartThings er svært viktig for dem. Den skal knytte sammen mest mulig av dingsene i hjemmet. Samsungs selvfølgelig, men nå også produkter fra flest mulig andre. Derfor er det ikke uventet at annonseringen av Tread-protokollen kommer i tillegg til Zigbee og Z-Wave og at Matter-plattformen skal favne over alt sammen som en slags digital paraply.

Samsung er jo et av de sentrale selskapene i Matter-alliansen, men det er også det meste av det som kan krype og gå av store konkurrenter. Derfor er det nesten vakker musikk at Apple, Samsung, Google og en drøss med andre nå samarbeider.

Samsung er blant gigantene som for én gangs skyld er blitt enige om en felles standard som skal gjøre smarthus og mange andre områder enklere å koble sammen. Foto: Samsung

Enklere

Samsung lover at utvidede Smart Things skal bli mye mer kapabel og enda enklere å bruke. De lover til og med at brukerne vil finne masse produkter fra konkurrenter og samarbeidspartnere på Samsung.com.

Naturlig nok har Google vært en tett samarbeidspartner i satsingen på Matter, og Google Home og Smart Things vil fungere godt sammen. I starten har Samsung jobbet tett med å integrere produkter fra 16 produsenter, som Yale og Netatmo.

Uansett hva slags kompatible enheter man kobler til, skal det skje i bakgrunnen uten en masse konfigurering for brukerne. Dette kommer til Korea først, og så til resten av verden om ikke lenge.

Tjenester

En del av nye Smart Things vil være tjenester. Masse tjenester. Som at når du starter aircondition, får du beskjed om å lukke vinduet hvis det er koblet til med en sensor. Eller at Philips lyspærer tilpasser lysstyrke og farge i rommet når du ser på film. Eller at lyset synkroniserer seg til musikken du spiller fra en hvilken som helst strømmetjeneste.

Smart Things kommer med mange tjenester, og langt flere vil det bli Foto: Samsung

Bixby

Samsungs satsing på kunstig intelligens har materialisert seg gjennom Bixby. Det har ikke alltid vært populært hos telefonbrukere som har ment at plattformen bare sto i veien for Google Assistant.

Men Samsung står fast på satsingen, og Bixby Home Station skal kunne få flere ting til å jobbe sammen. Det er Bixby som får Smart Things-enhetene til å samvirke om større oppgaver. Nye Bixby skal også gjøre det enklere og bedre å kontrollere TV-en og andre enheter via tale. Teknologien vil som før fungere på telefonene, men flere andre typer enheter skal komme med etter hvert.

Sikkerhet

Samsung har i årevis hatt Knox som sikkerhetsplattform. Den beskytter mobiler og nettbrett, men skal få en bredere rolle i fremtiden. Knox Matrix er en blokkjede som lar ulike enheter jobbe for å beskytte hverandre. Samsung annonserte også et økt samarbeid med ulike sikkerhetsleverandører om utveksling av trusselinformasjon.

Mer TV

Samsung er verdens største TV-produsent og har etablert sin egen samling med gratis TV-kanaler. Samsung TV Plus har avtaler med over 200 kringkastere som de formidler over hele verden. I Norge er et stort antall tilgjengelig gjennom appen som kommer preinstallert på TV-ene. Dette har vært svært populært, både for kanalene som får seere og reklameinntekter og for TV-eierne. Derfor lover Samsung enda større satsing på plattformen som i praksis konkurrerer med andre strømmetjenester og lineære kanaler.

Spill på TV-en

Samsung Gaming Hub er en annen tjeneste som tilbys på Samsungs Tizen smart-TV-plattform. Det vil si deres egenutviklede operativsystem. Enkelhet, ytelse og hastighet er slagordene som skal lokke utviklere og gamere. Samsung har avtaler mange store spillprodusenter og jobber med flere.

Samsungs operativsystem er viktig i TV-satsingen deres, og nå kommer mange nye apper og tjenester. Foto: Samsung

Selskapet lover også en bedre søkemotor for innhold som spenner over mange av strømmetjenestene man abonnerer på..

One UI 5

Mobiler er Samsungs mest lukrative produkt, og grensesnittet One UI er svært viktig for dem. Det tillater dem å ha et unikt utseende, og det er vel ikke å ta i for hardt å si at det er det mest avanserte og kanskje intuitive på Android-plattformen. Nå slipper selskapet One UI 5, som skal gi brukerne helt nye muligheter til å tilpasse ikke bare telefonene, men også klokkene slik de vil ha det. Det vil bli mulig å få telefonene til å oppføre seg på ulike måter gjennom døgnet eller til hva man gjør. Som å sende beskjeder om at man ringer tilbake om man trener eller er på kino.

Kontrollere roboter

Samsung, som mange andre, er i gang med å bygge roboter. De har vist en ganske kapabel robotarm. Nå åpner de slike enheter for utviklere som kan bidra med sin for å få utviklingen til å gå raskere.

«Using bits to move atoms» var forskningssjefens nye slagord.