Byttet 350 svitsjer på sykehus: – Når man hører «hjerteovervåkning», tenker man at her er det viktig å være litt nøye

Det fantes lite standardisering av nettverksutstyret på Sykehuset Sør-Øst da Sykehuspartner tok over ansvaret, forteller sjef for datakommunikasjon, Rune Amundsen (t.v.). Det fikk Aleksander Roer Olsen (t.h.) og hans makker Arne Eriksen erfare de skulle skifte et hundretalls svitsjer. Her måtte det tenkes kreativt. Foto: Sara Lehne Engesvik