C++ er mer populært enn Java for første gang

Programmeringsspråket C++ har i desember for første gang klatret forbi Java i TIOBE-indeksen, som månedlig rangerer populariteten til programmeringsspråk ved å ta utgangspunkt i antall relaterte treff hvert av språkene får i en rekke søkemotorer.

Dette er også første gang siden indeksen ble etablert i 2001 at Java ikke har en pallplassering. En skal ikke lenger tilbake enn til 2020 for at Java hadde førsteplassen.

Dette innebærer at når nederlandske TIOBE Software, som står bak indeksen, i januar skal kåre årets programmeringsspråk 2022, så er ikke Java blant kandidatene. Det er derimot Python, C og C++ som nå har de tre topplasseringene i indeksen.

Rust

Selv om programmeringsspråket Rust har blitt nevnt i mange sammenhenger det siste året, og da ikke minst som et minnesikkert alternativ til nettopp C++, har språket tydeligvis langt igjen før det blir noen reell utfordrer. Det klatrer riktignok fra 27. til 20. plass, men C++ rangeres som 17,5 ganger så populært og kraftig stigende.