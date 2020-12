California saksøker Google

Det amerikanske justisdepartementet og elleve delstater saksøkte i oktober Google for å ha misbrukt sin dominans på internettsøk til å begrense konkurranse.

Nå slutter USAs mest folkerike og rikeste delstat seg til søksmålet.

– Googles markedsdominans gir forbrukere og små foretak lite valg når det gjelder søkemotorer, sier Californias justisminister Xavier Becerra.

Han ble nylig nominert til posten som helseminister av påtroppende president Joe Biden.

Misbruker

Google kontrollerer rundt 90 prosent av verdens internettsøk og tjener penger på annonser knyttet til søkene.

Både politikere og forbrukerorganisasjoner har lenge anklaget Google for å misbruke sin dominerende posisjon i markedet når det gjelder nettsøk og markedsføring til å hindre konkurranse og håve inn inntekter.

Kritikere mener at det trengs strukturelle endringer for å få Google til å legge om sin atferd, og at det ikke er nok med regler og milliardbøter som selskapet er blitt ilagt i Europa de siste årene.

Avviser

Søksmålet er regjeringens mest markante trekk i arbeidet for å beskytte fri konkurranse mellom ulike teknologiselskaper siden søksmålet mot Microsoft for over 20 år siden.

Google avviser anklagene og har nå frist til 18. desember med formelt å svare på søksmålet.

– Folk benytter Google fordi de velger å gjøre det, ikke fordi de tvinges til å gjøre det eller fordi de ikke kan finne alternativer, heter det i en kunngjøring fra selskapet.

Facebook

Amerikanske konkurransemyndigheter (FTC) og 48 amerikanske delstater saksøkte denne uka også Facebook med krav om at selskapet selger unna Instagram og WhatsApp.

Ifølge søksmålet utnytter Facebook sin markedsmakt til å knuse mindre konkurrenter.

Facebook har 2,7 milliarder brukere verden over. Markedsverdien er nesten 7.000 milliarder kroner, og toppsjefen Mark Zuckerberg er verdens femte rikeste.

(©NTB)