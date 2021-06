Kamera- og teknologiselskapet Canon har tatt et atypisk grep for å heve arbeidsmoralen på sine kinesiske kontorer.

Nye kameraer sørger for at bare smilende ansatte kan bestille møter og komme inn på kontorene – ifølge The Verge for å sikre at alle er lykkelige. Alltid.

Canon Information Technology kunngjorde dette nye verktøyet i fjor, men har ikke fått mye oppmerksomhet om det før nå.

Ifølge den lite objektive artikkelen er denne typen ansiktsgjenkjenning, om enn dystopisk, av den mer harmløse typen ansiktsgjenkjenningen ettersom den er åpenbar. Andre systemer, skriver The Verge, er langt mer gjennomgripende og skjulte.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.