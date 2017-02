Canon inngår partnerskap med Ålesund-firmaet Documaster

HOLMLIA (digi.no): Canon har inngått et strategisk partnerskap med Ålesund-selskapet Documaster om å tilby løsninger for dokumenthåndtering og informasjonsforvaltning til offentlig sektor. Ifølge Canon vil samarbeidet styrke selskapets portefølje innen digitale arkivløsninger.

Documaster var våren 2014 først ut i Norge med å tilby en arkivkjerne sertifisert av Riksarkivet for Noark 5. Kjernen er laget slik at den skal være enkel å integrere mot systemer fra andre produsenter.

Mange forbinder antagelig Canon først og fremst med skrivere og kameraer, men markedssjef i Canon Norge, Henrik Klemetsen, forteller til digi.no at selskapet allerede for 14-15 år siden begynte å se på hvilke andre ting enn bare selve maskinvaren de kunne hjelpe kundene med, og at dokumentbehandling i dag har blitt ett av de viktigste vekstområdene for selskapet – uavhengig av om bedriftenes skriverløsninger kommer fra Canon eller fra noen av konkurrentene.

Kunne ikke levere til det offentlige

Canon utvikler ikke alle løsningene de tilbyr selv, men har gått sammen med partnere blant annet i Europa. Dette gjelder innenfor blant annet dokumenthåndtering, OCR (tekstgjenkjenning), sikre utskrifter og innenfor finansielle prosesser.

Klemetsen forteller at han lenge hadde fått spørsmål fra andre i Canon Norge om hvorfor de ikke kunne levere sine dokumentløsninger til kommunemarkedet, men problemet var at det ville koste mange millioner i utvikling – og at løsningene kun ville være relevante for Norge, og dermed ikke like interessant for Canon å gå inn i. Den aktuelle dokumentløsningen kalles Therefore.

Men for et par år siden kom Canon Norge i kontakt med Documaster – nærmest ved en tilfeldighet.

– De kom med løsningen nærmest på et sølvfat, og vi fikk integrert vår løsning med deres kjerne. Og så har Riksarkivet bekreftet at da er hele løsningen vår Noark 5-godkjent, sier Klemetsen.

Fra venstre: Svein Erik Myhr, Canon Norge, Pål Reinert Bredvei i Documaster, Henrik Klemetsen i Canon Norge og Simen Sandberg i Documaster. Foto: Canon

Han forteller videre at de nå har inngått en full samarbeidsavtale med Documaster, og har én kommune på vei inn – og flere andre spennende caser på gang, uten at han vil bli mer konkret.

– Vi skal ikke inn i saksbehandling, men vi skal inn i alle andre funksjoner som trenger denne typen strukturerte løsninger – og som trenger enkle brukergrensesnitt.

I tillegg til dokumentløsningen har Canon Norge også integrert selskapets løsning for sikre utskrifter og dokumentskanning mot Noark 5-løsningen. Dermed vil de kunne tilby hele kjeden fra skanning og dokumenthåndtering til utskrift.

– Vi er stolte av at Canon har gitt Documaster tillit til å være en viktig brikke i deres satsning mot offentlig sektor. Therefore og Documaster sammen gir en moderne og fremtidsrettet løsning som ivaretar alle compliance-krav. Dette gir et nytt og svært konkurransedyktig alternativ i offentlig sektor, sier Pål Reinert Bredvei, daglig leder i Documaster.

Skal effektivisere TV 2

Canon Norge annonserte også denne uken et samarbeid med TV 2, og skal levere løsninger og tjenester for digitalisering og automatisering av HR-prosessor og håndtering av kontrakter.

Ifølge Klemetsen består løsningen av innskanning, indeksering og gjenfinning av virksomhetskritiske dokumenter – altså en såkalt ECM-løsning (Enterprise Content Management). Løsningen inneholder også maskin- og programvare for sikker print og skanning.

I en pressemelding forteller teknologidirektør Per Aadland i TV 2 at TV-kanalen har ambisjoner om å bli Europas smarteste TV-stasjon, og at de derfor gjør en rekke forbedringer i produksjon og teknisk arbeidsflyt.

– TV 2 skal organisere seg etter prinsippene i Aktivitetsbasert Kontor. Det er derfor viktig at ECM-plattformen fremmer samhandling og gir brukerne tilgang til informasjon og systemer på en lettfattelig og brukervennlig måte. Data må være tilgjengelig uavhengig av fysisk og logisk plassering, og i størst mulig grad uavhengig av plattform, sier Aadland.