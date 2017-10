Capgemini vant kjempeoppdrag med apotekbransjen - og kjøper opp norsk programvarehus

Capgemini kjøper Espire AS Forutsatt godkjennelse fra Konkurransetilsynet vil Capgemini kjøpe opp IT-selskapet Espire fra Difa AS, som er heleid av Norsk Apotekerforening. Espire (tidligere NAF-Data) er et programvarehus som har utviklet og driftet datasystemer for apotekene siden 1989. Hovedproduktene er programvaren FarmaPro og den sikre kommunikasjonsløsningen Norsk Apoteknett, som benyttes av alle landets apotek. Oslo-selskapet med 48 ansatte omsatte i fjor for 113 millioner kroner.

Konsulentselskapet danket ut to rivaler i konkurransen om å bli hoffleverandør for den norske apotekbransjen. I går satte de blekket på avtalen som har en oppgitt verdi på 430 millioner kroner over en tiårsperiode.

Avtalen innebærer at de kjøper opp IT-selskapet Espire, som har laget bransjeløsningen FarmaPro, som nå skal byttes ut.

Kontrakten med Difa AS på vegne av apotekene er den største Capgemini har vunnet i Norge i år.

Innen høsten 2019 skal apotekene få en bransjeløsning som tar seg av all digital kommunikasjon med offentlige systemer som e-resept, Helfo og helseforetakene, opplyser Apotekforeningen.

Skal kjøre i en nettsky fra Norge

Stikkord er mikrotjenester, smidig utvikling, devops, samt skyplattformen Pivotel Cloud Foundry fra Dell EMC, som det blir første gang Capgemini tar i bruk i Norden.

– Ambisjonen er å utnytte den nyeste teknologien. Dette vil gi alle fordelene fra nettskyen. Sammen med Difa skal vi utvikle, implementere og drifte en ny plattform for hele apotekbransjen i Norge, forteller administrerende direktør Anil Agarwal i Capgemini til digi.no.

Den nye bransjeløsningen skal ifølge ham også gi apotekene en høy grad av frihet i design av kundeopplevelsene, robust sikkerhet, samt også muliggjøre at apotekene kan levere nye digitale tjenester til sine kunder.

– Det vil i hvert fall åpne for at apotekene i en begrenset grad også selv kan tilby egne tjenester til kundene, for eksempel innen blod- og kolestrolmålinger, sier han.

Den nye løsningen skal driftes fra norsk jord. Basefarm skal etter det digi.no får opplyst være driftspartner.

Helsesektoren i Norden er et satsingsområde for Capgemini, sier Anil Agarwal. Foto: Capgemini

Ifølge Agarwal må utvikling og utrulling av ny løsning gjøres på en måte som ikke skaper risiko for avbrudd i kundenes forretningsprosesser.

Han er ikke bekymret over at oppkjøpet av Espire krever godkjenning fra norske konkurransemyndigheter. Det argumenterer han med at markedet er nokså fragmentert og at ervervelsen ikke er egnet til å gi dem en dominerende posisjon.

Tunge investeringer

Capgemini-sjefen understreker at avtalen og tilføring av nærmere 50 nye medarbeidere med domenekunnskap innen helseteknologi passer godt inn i selskapets satsing ikke bare i Norge men i Norden.

– Dette passer godt inn i ambisjonene våre innen helsesektoren. Det er en økende etterspørsel etter digitale helsetjenester, og myndighetene i Norge og Sverige kommer til å investere stort i helseplattformer fremover. Dette oppkjøpet gir oss et godt grunnlag ikke minst med tanke på tilgang til relevant kompetanse, mener Agarwal.

Prosessen som munnet ut i signering av kontrakt tirsdag har ifølge ham vært lang og komplisert og strakk seg over nærmere ett år.

– Det har vært en lang og komplisert prosess. Vi har jobbet med dette i nesten 12 måneder.

Indiske Argarwal ble i fjor hentet inn som ny toppsjef i Norge. Han kom da fra en direktørstilling i Capgemini i Sverige, der han vært bosatt i rundt 17 år.

Siden har norgesavdelingen ifølge ham levert ganske gode resultater. Han forteller at omsetningsveksten hittil i år er på 5 prosent.