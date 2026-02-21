CDU i Tyskland ber om aldersgrense for sosiale medier

CDU mener en aldersgrense på plattformer som Tiktok og Instagram vil bidra til å beskytte barn og tenåringer bedre når de er pålogget.

Partiet vedtok forslaget på den nasjonale partikonferansen i Stuttgart lørdag. Vedtaket har også et punkt om at barn opp til 16 år har et særskilt behov for beskyttelse i den digitale sfæren.

– Hvis barn i dag i 14-årsalderen har fem timer eller mer skjermtid om dagen, hvis hele sosialiseringen deres bare skjer gjennom dette mediet, så bør vi ikke bli overrasket over personlighetsforstyrrelser og problemer med sosial atferd blant unge, sa Merz i en episode av den politiske podkasten «Machtwechsel» (maktskifte), som ble publisert onsdag.

Tidligere har også sentrum-venstre-partiet Sosialdemokratene (SPD) fremmet lignende forslag.

Flere land har foreslått og vedtatt aldersgrenser for sosiale medier. Blant annet har EU-parlamentet gått inn for aldersgrenser på 16 år. I Norge har Ap-regjeringen foreslått en aldersgrense på 15 år.