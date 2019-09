CentOS Stream blir ny testarena for Red Hat Enterprise Linux

Det Red Hat-støttede CentOS-prosjektet kom i går med to større nyheter. Den ene var langt fra overraskende, nemlig at CentOS 8 nå er tilgjengelig, riktignok en god del senere enn det som kanskje var forventet. CentOS er basert på det meste av kildekoden til Red Hat Enterprise Linux (RHEL) med tilsvarende versjonsnummer, og RHEL 8 kom den 7. mai i år. Dermed gikk det 140 dager mellom de to utgivelsene. Da CentOS 7 kom i juli 2014, var det bare 27 dager siden den tilsvarende RHEL-utgivelsen.

Nyhetene i CentOS 8 er dermed stort sett de samme som de var i RHEL 8. Disse er gjengitt her. En oversikt over programvareforskjellene på RHEL 8 og CentOS 8 finnes på denne siden.

CentOS Stream

Den andre nyheten fra The CentOS Project, CentOS Stream, er langt mer overraskende. Dette er en Linux-distribusjon som i Red Hat-økosystemet trer inn i en posisjon mellom Fedora Linux og RHEL/CentOS.

– CentOS Stream er en Linux-distro med løpende oppdateringer som eksisterer midtstrøms mellom oppstrømsutviklingen i Fedora Linux og nedstrømsutviklingen for Red Hat Enterprise Linux. Det er en ryddet sti for å bidra til mindre, framtidige utgivelser av RHEL samtidig som man samhandler med Red Hat og andre åpen kildekode-utviklere, heter det i kunngjøringen fra The CentOS Project.

I praksis betyr dette at CentOS Stream vil inneholde koden som er på vei til å bli inkludert i den neste utgaven av RHEL og CentOS.

– Denne utviklingsmodellen lar fellesskapet diskutere, foreslå og bidra med funksjonalitet og rettelser som raskere kan komme med i RHEL, heter det i kunngjøringen.

For å få til dette, skal Red Hat flytte deler av RHEL-utviklingen over til CentOS-prosjektet.

En forhåndstitt

For brukerne skal RHEL eller CentOS fortsatt være et valg for dem som har behov for en Linux-distribusjon som er gjennomtestet og stabil i lang tid. Nye CentOS 8.x skal støttes fram til den 7. mai 2019.

CentOS Stream kan på sin side være et alternativ for dem som har behov for tidligere tilgang til ny kode eller nyere versjoner av programvare. Til ZDNet sier Chris Wright, teknologidirektør i Red Hat, at CentOS Stream gjør det mulig for utviklere å være et skritt eller to foran det som kommer i RHEL, og dermed primært et sted hvor det gjøres utvikling, og ikke en plattform for produksjonsmiljøet.

CentOS Stream kan bli oppdatert flere ganger om dagen, men stort sett bare noen få pakker om gangen. Det skal likevel ikke være like tett på det aller nyeste som det Fedora er.

Flere detaljer om CentOS Stream finnes på denne siden.