CERN vil skrote Microsoft etter lisenssjokk

Den europeiske organisasjonen for kjernefysiske forskning, CERN, varsler at de har til hensikt å kaste ut kommersiell programvare til fordel for rimeligere alternativer.

CERN er for øvrig berømt både for sin partikkel-akselerator Large Hadron Collider, og ikke minst for å være fødestedet til World Wide Web, som ble skapt av forskeren Tim Berners-Lee der i 1989.

I 20 år har de nytt godt av en rabattordning Microsoft tilbyr, men nylig skal selskapet ha bestemt seg for å trekke tilbake CERNs status som akademisk institusjon.

Lisenshopp på over 1000 prosent

Endringen tok effekt i mars 2019, og innebærer nye betingelser og en kontrakt basert på antall brukere. Lisenskostnadene blir over ti ganger dyrere enn før, opplyser forskningsinstitusjonen i en kunngjøring.

Det siste året har de forberedt seg ved å etablere et prosjekt kalt «Microsoft Alternatives» eller MALT der det uttalte målet er «å få tilbake kontroll» ved en overgang til fri programvare.

Dette er ikke gjort i en håndvending. CERN er tydelige på at de skal utforske alternativer til det de kaller risiko for «ikke-bærekraftige» utgifter til kommersielle programvareleverandører.

– Slik tar vi en pionerrolle blant offentlige forskningsinstitusjoner, hvor de fleste har opplevd samme dilemma den siste tiden, skriver systemarkitekt Emmanuel Ormancey.

Pilot-migrering

Prosjektet er antatt å løpe over flere år, med en første pilot-migrering av enkelte systemer nå i løpet av sommeren. Det dreier seg om overgang til nytt e-postsystem, samt også en utfasing av Skype for Business til alternativ løsning, formodentlig basert på fri lisens.

Samtidig går det fram at dette bare er starten på en ønsket og større omlegging. Det jobbes med evaluering av open source-alternativer til en lang rekke andre IT-tjenester, opplyser Ormancey.

– Det er spennende tider. Selv om MALT er et ambisiøst prosjekt, så er det også en unik anledning for CERN å demonstrere at det er mulig å bygge kjernetjenester uten verken leverandør- eller datainnlåsing, skriver systemarkitekten.