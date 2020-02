Charlotta Rehman tar over B2B i Globalconnect i Norge

Martin Lippert er fortsatt øverste sjef i Globalconnect etter fusjonen med svenske IP-Only. Nå har det fusjonerte selskapet satt sammen en organisasjon for bedriftsmarkedet i hvert av de fire landene selskapet jobber, i tillegg til arbeidet mot privatmarkedet i Norge og Sverige. Foto: Globalconnect

Den direkte foranledningen til omorganiseringen av Globalconnect nå er sammenslåing med svenske IP-Only 21. november. Fra og med i dag, mandag 3. februar skal de to selskapene operere som en felles virksomhet.

I et intervju med Inside Telecom forteller tidligere salgs- og markedsdirektør Charlotta Rehman at hun etter dette leder Globalconnect i Norge, sett bort fra virksomheten rettet mot privatmarkedet, som fortsatt vil bli ledet av Brynjar Andersen. Han er direktør for privatmarkedet i Globalconnect. Han hadde tidligere tittelen direktør for B2C/Homenet i Globalconnect Norge.

Tett på kundene

– Hele selskapet skal fortsette å bygge på det vi har gjort, den infrastrukturen vi har bygd. Det vi kommer til å fokusere på er å følge med på kundenes behov innen IT og telekom, sier Rehman, som lover det norske bedriftsmarkedet en mer kundeinnrettet organisasjon som skal bidra til kundene lykkes med sine mål.

– Dette er klassiske måter å tenke på. Jeg er veldig glad i å jobbe tett på kundene. Det er definitivt noe jeg kommer til å jobbe videre med, sier Rehman, som forteller at selskapet har en rekke partnere på infrastruktur i Norge.

Hun sier selskapet er i en prosess for å vurdere mange nye teknologier, eksempelvis 5G . Selskapet har allerede avtaler med mobiloperatører om leveranse av fiber, noe det gjerne kan bli mer av.

Den nye konsernledelsen vil bestå av følgende medlemmer:

Martin Lippert , konsernsjef i Globalconnect/IP-Only

, konsernsjef i Globalconnect/IP-Only Louise Hahn , direktør for B2B Danmark

Tidligere stilling: Direktør for datakom, GlobalConnect Danmark

, direktør for B2B Danmark Tidligere stilling: Direktør for datakom, GlobalConnect Danmark Charlotta Rehman , direktør for B2B Norge

Tidligere stilling: Salgs- og markedsdirektør, GlobalConnect

, direktør for B2B Norge Tidligere stilling: Salgs- og markedsdirektør, GlobalConnect Regina Donato Dahlström , direktør B2B Sverige

Tidligere stilling: Direktør for IP-Only Enterprise, B2B Sverige

, direktør B2B Sverige Tidligere stilling: Direktør for IP-Only Enterprise, B2B Sverige Fredrik Borg , direktør B2C Sverige

Tidligere stilling: Direktør IP-Only Consumer, B2C Sverige

, direktør B2C Sverige Tidligere stilling: Direktør IP-Only Consumer, B2C Sverige Brynjar Andersen , direktør B2C Norge

Tidligere stilling: Direktør B2C/Homenet, GlobalConnect Norge

, direktør B2C Norge Tidligere stilling: Direktør B2C/Homenet, GlobalConnect Norge Anders Kuhn Saaby , direktør digitale løsninger

Tidligere stilling: CTO – teknisk direktør, GlobalConnect

, direktør digitale løsninger Tidligere stilling: CTO – teknisk direktør, GlobalConnect Carsten Bryder , direktør for drift-, IT og nettverk

Tidligere stilling: Direktør for drift, GlobalConnect

, direktør for drift-, IT og nettverk Tidligere stilling: Direktør for drift, GlobalConnect Jacob Kjær , CFO direktør for finans, innsikt og juss

Tidligere stilling: CFO, GlobalConnect

, CFO direktør for finans, innsikt og juss Tidligere stilling: CFO, GlobalConnect Jannie Laurberg, direktør for folk, kultur og strategi

Tidligere stilling: Samme

Tidligere stilling: Samme Kamran Alemdar, CMO - direktør for kommunikasjon og markedsføring

Tidligere stilling: Direktør for markedsføring og kommunikasjon i IP-Only

Tidligere stilling: Direktør for markedsføring og kommunikasjon i IP-Only Antonia Brandberg Björk**, direktør for integrasjon og organisasjon *

Tidligere stilling: Sjef for folk og ytelse i IP-Only

I en pressemelding skriver selskapet at ambisjonen for det kombinerte selskapet er å skape den ledende leverandøren av digital infrastruktur i Nord-Europa.

– Globalconnect/IP-Only vil ha en omsetning på over 500 millioner euro og omkring 1600 ansatte i Danmark, Norge, Tyskland og Sverige, står det å lese i pressemeldingen.

Bedrift og privat

Selskapet vil ha en enhet rettet mot bedriftsmarkedet i hvert land og en enhet rettet mot privatmarkedet i Sverige og Norge. Dessuten vil virksomheten dele støttefunksjoner på tvers av landene innen områdene digitale løsninger, drift, IT og nettverk, finans og juss, folk, kultur og strategi og kommunikasjon og markedsføring.

– Vi er allerede godt på vei til å bli én, samlet virksomhet, og jeg er glad for å kunne presentere den nye konsernledelsen. Vi vil fortsette med å bygge vår nye virksomhet med fokus på å være ledende både hva gjelder eget fibernettverk i Nord-Europa, tilhørende produkter og kompetanse. Samlet gir dette våre kunder en enda mer sømløs og sikker opplevelse, sier konsernsjef Martin Lippert.