Chat GPT bruker en halvliter vann på fem oppgaver

Kostnadene som ligger bak et kunstig intelligens-verktøy som Chat GPT, kan være vanskelige å måle. Men én ting Microsoft-støttede OpenAI trengte, var enorme mengder vann. Det fikk de fra elvene Raccoon og Des Moines sentralt i den amerikanske delstaten Iowa.

Vannet trengtes for å avkjøle en kraftig superdatamaskin som lærte opp KI-systemene i hvordan de skulle imitere menneskelig språk. Tech-giganter som Microsoft, OpenAI og Google har vedgått at den enorme økningen i etterspørsel etter såkalt generativ KI har ført med seg store kostnader. Det gjelder alt fra rådyre halvledere til stor økning i vannforbruket.

Å bygge ut en slik generativ KI – en språkmodell som kan brukes til å generere nytt innhold – krever altså analyser av mønstre i enorme mengder tekst. Det er en ytterst kompleks dataoperasjon som krever store mengder strøm og skaper store mengder varme. På varme dager må slike datasentre da kjøles ned med masse vann som pumpes inn i kjøletårn.

Kan bruke 0,1 liter på ett spørsmål

Microsoft avslører i sin siste miljørapport at konsernets globale vannforbruk økte med 34 prosent fra 2021 til 2022. Totalt ligger konsumet på 6,4 milliarder liter – tilsvarende nærmere 2500 50-metersbasseng.

– Det er rimelig å si at mesteparten av økningen skyldes KI, deriblant store investeringer i generativ KI og samarbeidet med OpenAI, sier forsker Shaolei Ren.

Senere i år skal han og andre forskere legge fram en rapport som anslår at Chat GPT sluker en halv liter vann på mellom fem og 50 spørsmål fra brukere – avhengig av serverens plassering og årstiden. Det kan altså dreie seg om et vannforbruk på 0,1 liter per spørsmål.

Også Google var tørst

Anslaget inkluderer indirekte vannforbruk som selskapene selv ikke måler – blant annet for å kjøle ned kraftverkene som forsyner datasentrene med strøm.

– De fleste er ikke klar over ressursbruken bak Chat GPT. Om ikke folk kjenner til problemstillingen, kan vi heller ikke prøve å spare ressurser, sier Ren.

Googles vannforbruk økte med 20 prosent i samme periode. Også dette skyldes i stor grad KI-utvidelsen, ifølge Ren. Her var det også store lokale forskjeller: Google har tidligere fått mye oppmerksomhet for sitt vannforbruk i Oregon, men her var det ikke registrert noen nevneverdig økning. I ørkenbyen Las Vegas ble derimot forbruket doblet. Og i Iowa, der også Microsoft har store datasentre, var Google på sitt tørsteste.

Lover bedring

Ressursbruken som ligger i datasentre er ikke en ukjent problemstilling. Mange kjenner til oppfordringene om å slette gamle e-poster, slik at de ikke blir stående i en sky. Kina slo hardt ned på utvinning av kryptovaluta i 2021 etter at det ble kjent at kommersielle aktører misbrukte skoler, samfunnshus og andre offentlige institusjoner som får subsidiert strøm.

Ettersom generativ KI vokser raskt og kan skape nytt innhold på egen hånd tar dette imidlertid problemet til et nytt nivå. Tech-selskapene erkjenner selv problemstillingen. Microsoft sier til nyhetsbyrået AP at de investerer i forskning som måler KIs klimamessige og energimessige fotavtrykk. I tillegg sier giganten at de jobber med å gjøre systemene mer energieffektive og investerer i fornybar energi.

Også samarbeidspartneren OpenAI innrømmer at opplæringen av KI-systemer kan medføre skyhøyt vann- og energiforbruk, og selskapet jobber med effektivisering.

Kjøligere forhold er bedre

Microsoft og OpenAI har åpnet en stor mengde av sine datasentre i byen West Des Moines Iowa, en paddeflat delstat i Midtvesten som er mest kjent for endeløse kornåkre. På mange måter er det et forholdsvis effektivt sted for bygging av slike KI-systemer. Microsofts datasentre i ørkenstaten Arizona bruker til sammenligning langt mer vann.

– Om man lærer opp KI-modeller i Microsoft, bør man legge det til Iowa, ikke Arizona. Det utgjør ingen forskjell for opplæringen, men en stor forskjell for vann- og energiforbruk, sier Ren.

Mesteparten av året trenger nemlig ikke datasentrene annet enn luft for å kjøle seg ned i Iowa. Kun når temperaturen overskrider 29 grader celsius, må Microsoft trekke inn ekstra vann, ifølge selskapet selv.

Strammer inn

På sommerstid kan det imidlertid bli veldig varmt i Iowa. I juli 2022 var det fortsatt én måned igjen til OpenAI ble ferdige med opplæringen av GPT-4, som senere skulle bli det offentlig tilgjengelige Chat GPT. Da pumpet Microsoft inn 43,5 millioner liter vann i sine datasentre i Iowa, ifølge tall fra vannverket i West Des Moines.

Det utgjorde alene 6 prosent av forbruket fra vannverket den måneden, og samme år offentliggjorde vannverket og kommunen begrensninger.

I et dokument gjorde de det klart at de kun vil vurdere å tillate nye datasenterprosjekter dersom Microsoft tar i bruk teknologi som reduserer vannforbruket betraktelig fra dagens toppnivåer.